Üstel: Elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız

Başbakan Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bugün Yeşilyurt'ta, Kırsal Kalkınma Kadın Koop (4K) , Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKD) , Girişimci İş Kadınları Kooperatifi (GİKA- KOOP) ve İş Kadınları Derneği (İKD)'nin katılımı ile PENDAYA EKO GARDEN'da kadın üreticiler ile bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel: '' Kadınlarımızın el emeği , göz nuru olan kültürümüze ait unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin, Kooperatifler aracılığı ile ekonomiye kazandırılmasını sağladık '' dedi.

Başbakan Üstel ; Hükümet olarak, yerli üretimi desteklemeye ve kooperatiflerimize elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya devam edileceğini ifade etti.

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09/11/2022 15:22