Üstel: Elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız

ads ads ads ads
09/11/2022

ads
Üstel: Elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız

Başbakan Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bugün Yeşilyurt'ta, Kırsal Kalkınma Kadın Koop (4K) , Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKD) , Girişimci İş Kadınları Kooperatifi (GİKA- KOOP) ve İş Kadınları Derneği (İKD)'nin katılımı ile PENDAYA EKO GARDEN'da kadın üreticiler ile bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel: '' Kadınlarımızın el emeği , göz nuru olan kültürümüze ait unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin, Kooperatifler aracılığı  ile ekonomiye kazandırılmasını sağladık '' dedi.

Başbakan Üstel ; Hükümet olarak, yerli üretimi desteklemeye ve kooperatiflerimize  elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya devam edileceğini ifade etti.

 

09/11/2022 15:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ünal üstel
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.