Üstel, Emekli Astsubaylar Derneği Bursa Şubesi heyetini kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bursa Şubesi heyetini kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa İl Başkanı Hakkı Şinasi Doğan ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Başbakan Üstel, Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca adada verdiği mücadeleleri hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde Kıbrıs Türk halkının varlığını bu coğrafyada devam ettirme kararlılıklarını vurguladı. Başbakan Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti bizim vazgeçilmez güç kaynağımızdır. Bugün dünya tarafından Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara karşı Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ile mücadele ediyoruz. Tek millet iki devlet emin adımlarla yolumuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa İl Başkanı Hakkı Şinasi Doğan da, Bursa’dan selam getirdiğini ifade ederek Başbakan Ünal Üstel’e heyetlerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu.