Üstel: Gazimağusa Limanı'nda yaşanılan sorunların uzun süredir devam ettiğinin bilincindeyiz

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü'nde bugün Gazimağusa Limanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekli iş planlaması hususunda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, Gazimağusa Serbest Limanı'nda yaşanan tüm sorunların çözüme kavuşması için gereken çalışmaların yapıldığını vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, "Ülke ekonomimizin can damarlarından biri olan limanlarımız ekonomimizin kalkınması açısından önemli bir araçtır. Limanlarımız düzenli ve sistemli şekilde çalıştıkça ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Bugün gerçekleştirilen toplantının sebebi de Gazimağusa Limanı'nda yaşanılan aksaklıkların giderilmesi için yapılması gerekenleri konuşmak ve sorunlara çare üretmektir. Gazimağusa Limanı'nda yaşanılan sorunların uzun süredir devam ettiğinin farkında ve bilincindeyiz. Hükümet olarak var olan sorunları en kısa zamanda çözme hedefindeyiz” dedi.

Toplantıya, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan, Başkılavuz ve Liman Başkanı Kemal Yapıcı, Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Borataş, Acenteler Birliği Başkanı Vargın Varer, Armatörler Birliği Başkanı Yıltan Özkıraç, Nakliyeciler Birliği Başkanı Hasan Dörtgazi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Gazimağusa Şube Amiri Güzide Güney Fegan, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Başkanı Serhan Tekkan da katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, liman güvenliği, yeni giriş kapıları yapılması, güvenlik kamerası ve x rey cihazı temini, yük trafiğinin yoğunluğundan dolayı rıhtım alanlarının ne şekilde kullanılması gerektiğinin planlanması, tüm limana su temin projesi ve rıhtıma yangına karşı önlem için su vanaları takılması, TIR park alanı oluşturulması, çalışanların sorunları ile ilgili neler yapılabileceği gibi konular masaya yatırıldı.

Maliye Bakanlığı, Limanlar Derneği, Serbest Liman Başkanlığı, Gümrük Dairesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı ilgili müsteşar ve müdürlerin katılımıyla en kısa zamanda limanın yönetilmesi konusunda yeniden bir toplantı yapılması, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi ve Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy başkanlığında tüm paydaş birimlerin katılımı ile 8 Eylül Cuma günü yeniden bir araya gelinmesi karara bağlandı.