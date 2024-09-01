Üstel: Geleceğe güçlü ekonomi ile girmeliyiz, istikrarla 2027'ye doğru ilerliyoruz

Başbakan Ünal Üstel, iktidarda ve istikrarla 2027 yılına doğru ilerlediklerini belirterek, "Gelecek bizi bekliyor. Ve bu geleceğe güçlü bir ekonomi ile girmeliyiz" vurgusu yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Kuruluna katıldığını aktardı. Başbakan Üstel, iktidarda ve istikrarla 2027 yılına doğru ilerlediklerinin altını çizdi. "Gelecek bizi bekliyor" diyen Ünal Üstel, bu geleceğe güçlü bir ekonomi ile girilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapıcı, samimi ve gerçekçi olduklarına vurgu yapan Başbakan Üstel, "Gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da ülke olanaklarının imkan vermediği söylemler geliştirmiyoruz. Kimseye boş vaadlerde bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimizi iyi tartıyor ve ona göre adımlar attıklarını, çok söz vermediklerini ama söz verince de yaptıklarını işaret eden Üstel, "2 yıllık Hükümet döneminde hep böyle davrandık. Kararlılık ve cesaretle, ülkedeki her alanda yıllardır yapılmayan gerek yasal gerekse yapısal reformları ele aldık ve önemli yol katettik" değerlendirmesini yaptı.

Siyasi istikrarı yakaladıklarını, iktidarda ve istikrarla devam edildiği sürece, ülkede yarım kalmış hiç bir iş bırakmayacaklarını belirten Ünal Üstel, "Yollarımızı bitiriyoruz, hastanelerimizi başlattık tamamlıyoruz, enerji altyapısını geliştirmek için hem Türkiye’den kablo ile elektrik projesini yürütüyoruz hem de KIB-TEK’e güçlendirecek adımlar atıyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ TİCARET ODASI'NA İHTİYACIMIZ VAR"

Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunlara dikkat çekti:

"Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesini yürüttüğü yıllardan bugüne Ticareti sürdürerek, bizi güçlü kılan, bize o zorlu dönemlerde dayanma gücü veren iş dünyamızın 61. Genel Kurulu’nun hem ülkemize hem de Ticaret Odamıza hayırlar getirmesini diliyorum.

Değerli kardeşlerim;

İş dünyamız ve ticaret odası Kıbrıs Türk ekonomisi için olmazsa olmazdır. Ticaret Odamızın her geçen gün daha da gelişmesi ve güçlenmesi bizleri mutlu ediyor. Ülkeye de güç veriyor.

Güçlü bir ticaret odasına ve güçlü bir iş dünyasına her zaman ihtiyacımız vardır. O yüzden, küresel ve bölgesel pek çok ekonomik sıkıntı yaşamamıza rağmen hükümet olarak, elimizde olan tüm imkanları seferber ederek, gerek halkımızın gerekse iş dünyamıza önemli katkılar sağlıyoruz. Özel sektörümüze destek veriyoruz.

Şunu açıkça vurgulamak istiyorum; Yapıcıyız, samimiyiz ve her şeyden önemlisi gerçekçiyiz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da ülke olanaklarının imkan vermediği söylemler geliştirmiyoruz. Kimseye boş vaadlerde bulunmuyoruz.

"ÇOK SÖZ VERMİYORUZ, AMA SÖZ VERDİK Mİ YAPIYORUZ"

Ülkenin ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimizi iyi tartıyor ve ona göre adımlar atıyoruz. Çok söz vermiyoruz ama söz verdik mi yapıyoruz.

2 yıllık Hükümet döneminde hep böyle davrandık. Kararlılık ve cesaretle, ülkedeki her alanda yıllardır yapılmayan gerek yasal gerekse yapısal reformları ele aldık ve önemli yol katettik.

Siyasi istikrarı yakaladık. İktidarda ve istikrarla devam ettiğimiz sürece, ülkede yarım kalmış hiç bir iş bırakmayacağız. Yollarımızı bitiriyoruz, hastanelerimizi başlattık tamamlıyoruz, enerji altyapısını geliştirmek için hem Türkiye’den kablo ile elektrik projesini yürütüyoruz hem de KIBTEK’e güçlendirecek adımlar atıyoruz.

Açılmaz denen Yeni Ercan Havalimanını açtık. Bitmez denen yolları tamamladık. Olmaz denen yerel yönetimler reformunu gerçekleştirdik. Hayal denen kablo ile elektrik projesine ilk imzaları attık. ülkeye değer katmaya devam ediyoruz.

"İŞ DÜNYASINDAN GELEN TALEPLERE KULAK VERİYORUZ"

Ekonomik gelişim, halkın refah seviyesinin daha da yükseltilmesi, alım gücünün artması için de çalışıyoruz. Ekonomide yapısal dönüşümü sağlamak için yeni reformlara hazırlanıyoruz. Yeni istihdam projeleri için çalışıyoruz, Teknolojik dönüşüme ilişkin yeni adımları atıyoruz. Ekonomi tek bacaklı bir alan değil. Bir ülkedeki ekonominin gelişimi ancak tüm sektörlerin ortak gelişimi ile mümkün olabilir.

Ulaştırmayı, sağlığı, tarımı, eğitimi ve çalışma hayatını eko sistemin dışında tutarak ekonomiyi geliştirmemiz mümkün değil. Dolayısı ile tüm yeni projeleri bu gerçeğin üzerine inşa ediyoruz. Bunun için tüm paydaşlarla ve ortak akılla çalışıyoruz.

İş dünyasından gelen taleplere kulak veriyoruz;

Özel sektör yatırımlarının artırılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına yönelik tüm çalışmaları destekliyoruz.

Ülkemizdeki işgücünün, ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz..

Tarımda, etkinlik ve verimlilik esaslı üretim yapmalıyız. Bu yüzden teknolojik yenilikleri teşvik ediyoruz, gıda güvenliğini artıran, pazar ile uyumlu yeni üretim politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü turizm ve yükseköğretim ile entegre şekilde sürdürülmelidir. Yeni politikaları buna göre ortaya koyuyoruz.

Paydaşlarla ve bilimle hareket ederek ekonomimizi olması gereken noktalara mutlaka ulaştıracağız.

"RUM YÖNETİMİ, TÜM SEKTÖRLERİMİZİ YOK ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Fakat…

Bu olmasın diye uğraşanlar da var. Rum yönetimi, gelişmekte olan tüm sektörlerimizi yok etmek için elinden geleni yapıyor.

ÇÖZÜM VE MÜZAKERE SÜREÇLERİNDE YILLARCA AKTİF OLAN TİCARET ODASINI RUM KESİMİNİN BU İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARINA KARŞI da aktif olmaya ÇAĞIRIYORUM.

Harekete geçmeye çağırıyorum. Biz devlet olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Yatırımcılarımızın arkasında duruyoruz. Tapularımızın da arkasında duruyoruz. Turizmcilerimizin de arkasında duruyoruz. Ama sadece hükümet yetmez, tüm STK’lar da harekete geçmeli.

Değerli kardeşlerim;

Yıllardır süren istikrarsız hükümetler yüzünden projelerde geride kaldığımız aşikardır. E-devlet sistemi bir an önce uygulamaya girmelidir.

Bildiğiniz üzere yine bizim dönemimizde veri sistemi binamızın açılışını yaptık. Tüm bakanlıklar çok kısa bir süre içerisinde tüm eksiklerini gidererek sisteme entegre olacak. Bu da ekonomi için önemli.

Milli eğitim de ekonomik sürecin bir parçası. Eğitimde kaliteyi artıracak düzenlemeleri de gerçekleştirmeliyiz. Üniversitelerimizi güçlendirmeye, niceliği değil niteliği artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ve her şeyden önemlisi artık çok daha etkin şekilde denetliyoruz. Sağlık altyapısına önümüzdeki 3 yıl içinde 3 yeni hastane eklemeyi planlıyoruz. Hastane projelerini ilerletiyoruz.

Görüldüğü üzere ekonomiye paydaş tüm sektörlerle alakalı attığımız adımlar var yürüttüğümüz projeler var. Aynı zamanda benim İş dünyamıza sonsuz güvenim var.

Hep birlikte çalışacağız.

Hep birlikte başaracağız.

Dünün ezberlerini bozacağız.

Bu olmazsa, şu olmazsa yok oluruz cümlelerini unutun.

Kimse bizi yok edemez.

Yıllardır yok olmuyoruz.

Asla da yok olmayacağız.

Ama çalılmalıyız. Üretmeliyiz.

BİZE GÜVENİN.

Kendinize güvenin. İktidarda ve istikrarla 2027 yılına doğru ilerliyoruz. Gelecek bizi bekliyor.

Ve bu geleceğe güçlü bir ekonomi ile girmeliyiz.

Ekonomi demek İş dünyası demek. Bunu sizlerle başaracağız.

Bu vesile ile Ticaret Odası’nın 61. genel kurulunu bir kez daha selamlıyorum. Seçilen tüm kardeşlerime başarılar diliyorum"