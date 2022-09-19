Üstel: Gemiyi bulmak için herkesi seferber ettik

Başbakan Ünal Üstel, Genç TV'de Mustafa Alkan'ın programında açıklamalar yaptı, 150 dolara yakıt getirecek olan gemiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Ünal Üstel, "İhaleyi 150 dolara alan gemi, Marmara Denizi’nde demirledi, gelmedi. Kaptan telefonu kapadı, geminin içinde müzik dilerdi. Gemiyi bulmak için herkesi seferber ettik. Ancak gemiyi getirtebildik" ifadelerini kullandı.

Üstel birilerinin KIB-TEK'e ucuz yakıt alınmasını engellemek için uğraştığının da altını çizdi.

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19/09/2022 21:59