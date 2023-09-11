Üstel: Gençler için binlerce yeni konut yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, gençler için birçok bölgede yüzlerce yeni sosyal konut projesi yapılacağını söyledi. Üstel 2024 yılının başında Alayköy’de 1500 konut projesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkede gençlere verilen kırsal kesim arsalarındaki alt yapı sorunlarının 2024 yılına kadar tamamlanacağını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programında hükümetin icraatlarını anlattı Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

İlk Evin Kredisi hakkında bilgi veren Üstel, kredilerin yüzde 70’inin kullandırıldığını, kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Sosyal konut projelerinin 2024’te başlayacağını aktaran Üstel “Alayköy’e 1500, Güzelyurt’a 1200, Vadili’ye 350, Çayönü’ne 30, Balıkesir’e 120, İskele’ye 900, Hamitköy’e 1000 sosyal konut yapılacak. Bu konuda yasa çalışmaları hazırlıyoruz” dedi.

“Evler pahalı oldu alamıyoruz” algısını ortadan kaldıracaklarının altını çizen Üstel, sosyal konut projesi kapsamında İlk etapta Alayköy’e 1500 konut inşa edileceğini açıkladı.