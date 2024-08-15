Üstel: ''Gerekirse sabaha kadar burdayım''

Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan gerginlik sonrası Başbakan Ünal Üstel, basına açıklamalarda bulundu. Ülkede üç gündür devam eden elektrik kesintilerine dikkat çeken Üstel, “Elektrik kesintilerinin sebebini araştırmak için arkadaşlarımızı görevlendirdik; ancak bir türlü çözüm üretemediler. Bugün biz devreye girdik” dedi.

Başbakan Üstel, “Beş jeneratörün birden bozulduğu hiç görülmedi,” diyerek arızaların ciddiyetine vurgu yaptı ve gerekli parça tedarikinin yapıldığını belirtti. Üstel, Teknecik mühendislerinin takviye eleman talep ettiğini, bu nedenle AKSA’dan destek alındığını ifade etti. Ancak bu duruma itiraz eden sendika başkanının, AKSA ekibinin santrale girişine direnç gösterdiğini dile getirdi. Üstel, “Bizim derdimiz halkımızdır” diyerek, vatandaşların bu sıcak havada elektriksiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Olayda bir sabotaj ihtimali olabileceğini belirten Başbakan Üstel, polisin bu durumu araştıracağını kaydetti. Ayrıca, eksik parçaların öğle saatlerinde Teknecik’e ulaştığını ve mühendislerin takviye ekip istediğini söyledi. Üstel, “Takviye geldi, ancak içeriye alınmadılar. Bunun niyeti nedir? Bunun cevabını halkıma bırakıyorum. Beş jeneratörün birden bozulması tesadüf mü?” diyerek durumu kamuoyunun takdirine sundu.

Başbakan Üstel, çalışanlar ile anlaşmanın sağlandığını ve çalışmaların başladığını belirterek, “Takviye ekiplerimiz de burada. Sabah saat 07.00’a kadar arıza giderilecek. Gerekirse sabaha kadar da buradayız,” açıklamasında bulundu.