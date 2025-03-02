Üstel: Girne bölgesinde trafik ızdırabına adım adım son verildi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe binasında düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, bölge örgüt başkanları ile bir araya geldi.

Üstel, katılımcılara hitap ederken, hükümetin yeni adımlarını da kamuoyu ile paylaştı.

Üstel, " Girne'den müjdeliyorum. KKTC vatandaşı olan bir kişiyi bile istihdam edecek kurum ve kuruluşlara %80 sosyal sigorta prim desteği vereceğiz. Bununla birlikte KKTC vatandaşımız istihdam konusunda daha kolaylık yaşayacaktır. Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz. Tüm enerjimizi halkımıza iş yapmaya harcıyoruz" dedi.



SPORA YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Girne bölgesine yapılan yatırımları da anımsatan Üstel, Girne'de Taşkent'e, Dikmen'e, Dağyolu' na, Akdeniz' e ve Pınarbaşı'na yeni çim sahaların yapıldığını bazılarının yapımının sürdüğünü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu ile Taekwondo Spor Tesisi'nin ise altyapı ve ısıtma sistemlerinin yenilendiğine dikkat çekti.

Üstel, uzun yıllar sonra Esentepe'ye kapalı spor salonu kazandırılacağını belirterek," Son ihalesini yaptık. O bölgenin çok değer verdiği bir arkadaşımızın ismini bu salonumuza verdik. Bu yıl sonu bitecek. Biz halkımıza hizmetin haklı gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER, YENİ YOLLAR

Üstel konuşmasında yapımı biten ve devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi de verdi ve Girne bölgesinde trafik ızdırabına adım adım son verildiğini vurguladı.

Alsancak - Lapta yolunun büyük bir kısmının bittiğini söyleyen

Üstel, Çatalköy yolunun yapımına başlandığını, dağ yoluna el atıldığını, kısa bir süre sonra dağ yolunun yapımına başlanacağını söyledi.

Üstel, 2013 yılından beri bekleyen tüm yolları birer birer tamamlayacaklarını ifade etti.



GİRNE'YE İKİ HASTANE

Girne halkının da uzun zamandır beklediği yeni hastanesine yakın zamanda kavuşacağını da belirten Üstel, "Bu yıl sonuna kadar yeni hastanemizi bitireceğiz. Hizmete sokup halkımıza da açtığımız askeri hastane ile birlikte iki hastanemiz olacak. Aynı zamanda Lapta Sağlık Merkezimizde, kısa zaman içerisinde yenilenme çalışmaları bitecektir" diye konuştu.