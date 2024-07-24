Üstel: Göçmenköy ve Gönyeli’den de istikrara onayı aldık, gücümüzü artırdık

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte , Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği, İstişare Toplantılarına Göçmenköy ve Gönyeli ile devam etti.

Üstel’e, Eşi Zerin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekili Alişan Şan ve UBP’nin bölgedeki ileri gelenleri de eşlik etti.

İstişare toplantılarına partililer yoğun ilgi gösterdi.

Üstel, Göçmenköy Örgüt Başkanı Özel Kadıoğlu’nun da açık desteğini aldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da “Üstel’in katkıları ile göreve ve halkımıza hizmet ermeye devam edeceğiz” dedi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de her bölgede giderek artan ilginin, kendilerine yönelik desteğin büyüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel Kadıoğlu gibi UBP tarihi ile özleşmiş isimlerin kendisine açık destek vermesinin onurunu yaşadığını ifade eden Üstel, “Göçmenköy de Gönyeli de bir başka güzel, bir başka anlamlı bizim için… İstikrarla, kararlılıkla, daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzun sonu aydınlıktır arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun” dedi

Kendilerine yönelik desteğin nedeninin açık olduğunu belirten Üstel, iki buçuk yıl önce giydiği ateşten gömleğe rağmen, yıllardır yapılmayan projeleri hayata geçirdiklerini, ekonomik ve mali adımları kararlılıkla attıklarını söyledi.

Her adımda UBP’nin tarihi ve örgütsel gücü ile Anavatan Türkiye’nin desteğini yakından hissettiklerini vurgulayan Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız 2024 Yılı Protokolü ile halkımızın ihtiyaç duyduğu tüm büyük projeleri artıracağız. Tüm çabamız devletimizi, daha iyi bir seviyeye çıkarmaktır” dedi.