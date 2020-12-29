Üstel: Görevim güvenli bir trafik sistemi oluşturmak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Emirzade Tilki başkanlığındaki KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği heyetini kabul etti.

Üstel, KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği ile görüşmesinde, önceliğin insanların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Hiç bir anne ve babanın trafiğe kurban giden çocuklarının arkasından ağlamasını istemeyiz. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bu konuları masaya yatırıp tartışacağız” diyen Üstel, bu konuyu paydaşları ile birlikte tartışacaklarını belirtti.

Şoför okullarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Üstel, görevinin güvenli bir trafik sistemi oluşturup canların ve milli servetin yollarda heba olmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

ÜSTEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ SUNULDU

KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, sürüş ehliyetleri yenileme ve ehliyet sınavlarının durmasına neden olan tüzüklerle ilgili adım atarak yaşadıkları mağduriyeti sona erdirdiği için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel’e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Tilki, göreve geldiği ilk günden itibaren şoför okullarına sahip çıktığı için Üstel’e bir de teşekkür plaketi sundu.

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29/12/2020 13:17