Üstel: Güvende Kal uygulamasıyla şimdiye kadar 12 bin kişiye bileklik takıldı

Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, 'Güvende Kal' Uygulamasına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel,Güvende Kal uygulaması kapsamında 9 Haziran saat 12.00 itibarıyla 11 bin 993 kişinin özel bileklikle adaya geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, 1 Temmuz'da AB ve Türkiye ile entegre olup Green Pass uygulaması ile turizmin önünün açılmasının planlandığını söyledi.

Toplumun yüzde 18 oranında birinci ve ikinci doz aşılarının yapıldığını ve 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirten Üstel, temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğuna dikkat çekti.

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09/06/2021 14:01