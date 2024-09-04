Üstel: Güzelyurt istikrara onay vermiştir

UBP Güzelyurt Bölgesi’nde kadın ve gençlik kollarında görev alanlara, geniş katılımlı etkinlikle mazbataları verildi.

Gecede yapılan konuşmalarda, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e açık destek verildi, istikrar vurgusu yapıldı.

UBP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Genel Başkan ve Başbakan Üstel’e hitaben, “ Siz her adım da bizim yanımızda oldunuz biz de sizin yanınızdayız” diye seslendi.

UBP Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı da “ Önemli bir görevimiz var. İcraatlarımızı anlatmak sorumluluğumuzdur. Ülkemizi daha ileriye taşıma adına gücümüz vardır. Hep birlikte güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Kurultayımızdan sonra daha güçlü bir şekilde iktidarımızda devam edeceğiz” dedi

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan da “ UBP bir arada oldukça onu yıkayacak güç yoktur. Bunu bu akşam bir daha ortaya koyduk” diye konuştu.

Atasayan, “ İstikrara ihtiyaç var. UBP'nin iktidarda olması gerekir. Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’in özverili çalışmalarını takdir ediyoruz. İstikrarla yola devam ediyoruz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da “ 21 Eylül’de Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’e 3 yıl daha görev vermek için hep birlikte buradayız” diye seslendi.

Hasipoğlu, “UBP de iç huzura, dirayetli genel başkana ihtiyaç vardır. Şimdiden Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’i tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÜSTEL: GÜZELYURT'TAN TAVİZ VERMEYİZ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de bölgenin desteğinin kendisi işin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Üstel, “ Güzelyurt taviz vereceğimiz bir yer değildir. Vazgeçilmezimizdir” dedi.

KURULTAYDAN SONRA KARARLILIKLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ

24 milletvekili ve hükümet ortakları ile bu ülkeye hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Üstel, “ Kurultaydan sonra da hep birlikte yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığını en yüksek rakamlarla çalışana

yansıttıklarını , sektörlere gerekli desteği verdiklerini hatırlatan Üstel, “ Herkes asgari ücrete artışı konuştu ama kimse vergisini kaldırmayı konuşmadı. Biz kararlılıkla, yüreğimizi ortaya koyduk. Emek en yüce değerdir dedik, asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz” diye konuştu.

Güzelyurt’a ayrıcalık vermeye devam edeceklerini vurgulayan Üstel, Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yoğun girişimi ile çalışmaları yapılan Yeni Güzelyurt Hastanesi’ni bitirip, gururla, hep birlikte bölgeye kavuşturacaklarını vurguladı.

Anavatan Türkiye ile istişare içinde dalında kalan narenciyeciyi ödemeye devam edeceklerini kaydeden Üstel, 40 bin tonluk soğuk hava deposunu da bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

KAZANAN KKTC OLACAK

Bölge Milletvekili Eski İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in sosyal konut ve kırsal kesim arsaları için büyük emek harcadığını, Dursun Oğuz’un da ondan aldığı bayrağı taşıyıp, çalışmayı tamamladığını beliren Üstel, yeni yasama yılında ilk iş olarak gençler için sosyal konut adımını resmen atacaklarını söyledi.

UBP’nin birlik ve bütünlüğünü göstermesi açısından son derece önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, “ Partimize zarar vermek isteyenler gereken yanıtı aldı. 21 Eylül’de kazanan UBP olacak, kazanan KKTC olacak” dedi.