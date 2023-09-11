Üstel: Güzelyurt’tan sonra Mesarya Anadolu suyuna kavuşacak

Başbakan Ünal Üstel Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası BRT’de katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi.

Üstel, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi kapsamında gelen suyun yarın Güzelyurt’taki narenciye bahçelerine ulaşacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti değerlendiren Üstel, Yılmaz’ın daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyarette Ercan Devlet Havalimanı ve elektrikte yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programında hükümetin icraatlarını anlattı Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Üstel, Cevdet Yılmaz’ın İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere yarın saat 10:00 civarı KKTC’de olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Üstel Türkiye’den gelen suyun yarın Güzelyurt’taki narenciye bahçelerine ulaşacağını da belirtti.

Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin yarın yapılacak açılış ile Anadolu’dan gelen suyla buluşacağını müjdeleyen Başbakan Üstel, Mesarya’nın Anadolu suyuna kavuşması ile ilgili çalışmaları da yerinde inceleyeceklerini belirtti.