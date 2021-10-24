Üstel halka çağrıda bulundu…

ads ads ads ads
24/10/2021

ads
ads
ads
Üstel halka çağrıda bulundu…

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olan ve altı ayını dolduran kişiler için 3. doz aşı yaşlarının 18 yaşa indiğini açıkladı.

Üstel, 65 yaş grubunda olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olan ve üzerinden altı ay geçmiş kişilerin 3. Doz aşıları için, 40 yaş üstü hiç aşı olmamış kişilerin ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırmak için sağlık merkezlerimize başvurabileceklerini belirti.

Kış aylarında kapalı alanların kullanılacağına ve salgının artabileceğine işaret eden Bakan Üstel, toplum bağışıklığımızın kazanılmasının önem arz ettiğini, aşı olarak kendimizi, sevdiklerimizi ve  toplumumuzu  koruyabileceğimizi belirtti.

12 yaş üzerindeki herkesi aşı programını tamamlamaya davet eden Bakan Üstel, aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanması yanında kurallara uymaktan taviz vermememiz gerektiğini vurguladı.

Üstel, aşıyla ilgili son rakamları da açıkladı.

En az bir doz aşı olan kişi sayısı : 275.198 (%72.04)

Seriyi tamamlayanlar : 258.639 (%67.71)

3. doz aşı sayısı : 46.179

Bugüne dek toplam yapılan aşılama : 546.171

24/10/2021 12:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Üstel halka çağrıda bulundu…, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.