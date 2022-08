Üstel: Halkı değil, kendini düşünen kim varsa asla çalışmayacağım

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan ve milletvekilleri ile Güzelyurt’ta vatandaşın sorunlarını dinleyen Üstel, hükümet çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.

Güzelyurt’taki buluşmada kamuoyuna net bir mesaj veren Üstel, “Halkı düşünmeyen, bireysel çalışan, yanlış yapan, kamu kaynağına göz diken kim varsa, ister bakan, ister bürokrat, isterse kamu görevlisi, kimsenin gözünün yaşına bu güne kadar bakmadım, görev sürem içerisinde de kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi.

Üstel, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, herkesin üzerine düşen sorumluluk oranında görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşın önceliğinin ekonomik sorunlar olduğu, şikayet ve önerilerin bu alana yoğunlaştığını gözlemlediklerini belirten Üstel, “Kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz pahalılık yaratan yakıt ve enerji alanındaki fiyatların aşağıya çekilmesidir” dedi.



ENERJİDE YENİ POLİTİKALAR GÜNDEMDE

Başbakan Üstel, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını anlatarak, “Bu alanda fiyatların aşağıya çekilmesi ile birlikte, piyasada da ucuzlama bekliyoruz. Biz bir taraftan iş insanlarına bu çağrıyı yaparken, diğer taraftan da denetim alanında devletin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

Üstel, Kıb- Tek yönetimi ve ilgili bakanlıklara iki konuda talimat verdiğinin altını çizerek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız” dedi.

Üstel ayrıca sektör sektör analiz yaparak, “daha çok üretim, daha çok istihdam” prensibiyle hareket ederek, enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını vurguladı.

Dünya genelinde enerji üretim hammaddesinin akaryakıt olduğunu anımsatan Üstel, “Adım adım fiyatları takip ediyoruz. Her indirim, mutlaka faturalara yansıyacak şekilde tedbir alıyoruz” ifadesini kullandı.



ASGARİ ÜCRETTE VERGİ OLMAYACAK

Yapılan çalışmalarla ilgili bileği veren Üstel, asgari ücrette vergi dilimlerinin iç içe geçmesi nedeniyle bir vergi ortaya çıktığını belirterek, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Bunun için de maliye bakanı arkadaşımız başta olmak üzere, görevli arkadaşlarıma talimat verdim. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadesini kullandı.



TEKNECİK REVİZE EDİLİYOR

Teknecik’te daha ucuz üretim için adım attıklarını söyleyen Üstel, Türkiye’den gelen uzman bir ekibin çalıştığını anlattı.

KIBTEK’teki mühendislerle birlikte Türkiye’den gelen ekibin fizibilite, bakım, tamir ve yatırım anlamında bir rapor hazırladığını söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “Tamir gereken jeneratörler hızla onarılıyor. Verimli bir şekilde kullanılmaları halinde, üretim maliyetleri ciddi şekilde aşağıya düşecek. Bunun için kısa vadede tamamlanacak çalışmaları devreye sokacağız” dedi.



CİDDİYETLE ÇALIŞMAYAN, KENDİNİ DÜŞÜNENİN EKİBİMDE YERİ YOK

Bakan ve bürokratlara da mesaj gönderen Üstel, “önce ülkem” demeyen kimseyle çalışmak istemediğini söyledi.

DP ve YDP başkanlarına da prensibini aktardığını belirten Üstel şöyle devam etti:

“Bu zor dönemde, perde gerisinde, gizli saklı iş çeviren kim varsa, benim ekibimde çalışamaz.

Görevden alma ve atama konusunda hiç tereddüt etmedim, etmeyeceğim.

Bakan ya da bürokrat hiç fark etmez. Bizim hep birlikte bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bu zor dönemde iş üretmeyeceğiz de ne zaman üreteceğiz?

Halkımız ciddi fedakarlıklarla ciddi zorluklar yaşıyor. Bize düşen, üretim maliyelerini aşağıya çekmek, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve özel sektörde de istihdamı artırmak.

Bu amaç için çalışmayan kim isterse olsun, hangi makamda isterse olsun, benim ekibimde yeri yok.”



SORUMLULUKLARIM VAR; GEREĞİNİ YAPACAĞIM

Üstel, Başbakan olarak vatandaşa karşı sorumluluğunun farkında olduklarını belirtti.

Zor dönemde, zor bir görev üstlendiğinin altını çizen Üstel şunları söyledi:

“Siyasette uzun yıllara dayanan bir tecrübem var. Kısa vadede, atılması gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz.

Vatandaşın gündemi ekonomi. Bizim de yoğunlaştığımız alan ekonomi. Önceliğimiz hızla piyasanın daha ucuz olmasını sağlayarak, alım gücünü yükseltmek. İmkanlar dahilinde devlet her adımı atmak zorundadır.

Özellikle kriz dönemlerinde yapılması gereken bellidir. Hem devletin gelirlerini artıracak, hem üretim ve istihdamın önünü açacak adımlar atıyoruz.

Kimsenin kuşkusu olmasın. Başbakan olarak, ekibimle birlikte her gelişmeyi yakından takip ederek, sorumluluk da alıyorum. KIBTEK’in başbakanlığa bağlanması, bu ülkeye duyduğum sevgi ve yüklendiğim sorumluluğun gereğidir. Kısa vadede yaşanan maliyet artışları yıl sonuna kadar yerini ucuzlamaya bırakacak. Uluslararası ihaleyi hızla tamamlayarak bu alandaki spekülasyonlara son veriyoruz. Devamında ucuz üretimi sağlayacak argümanları devreye koyacağız. Nihayetinde de kablo ile elektriğin adaya gelmesi ve yeşil enerji alanında ülkemizin gelişmesi projeleri devrede olacak.

Hükümet ortaklarımız da Başbakan olarak faaliyet alanlarında bana karşı sorumluluk taşıyor. Her bakanlığın faaliyet alanlarında denetim ve yönlendirmemiz vardır. Kollektif çalışmaya önem veriyorum ama halk adına sorumluluk sahibi olduğumu vurgulamak isterim.

Ayrıca, partime karşı da sorumluluklarım var.

UBP genel merkezi ile uyum içerisinde; parti çalışmalarımızı da yürütüyoruz.

Zor bir dönem, hem ülke, hem partimiz için kritik zamanlar. Bilgi, birikim ve tecrübemle, önce ülkem, sonra partim için gece gündüz emek vermeye devam edeceğim.

Bu yoğum dönemde ekibimde yer alarak önceliği ülke olan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.”

07/08/2022 10:40