Üstel: Halkımızın refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz''

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Eşi Zerrin Üstel ile birlikte UBP Gazimağusa ve İskele ilçesinde partililer ile buluştu.

Etkinlikte, Gazimağusa ilçesi kadın kolları Meme Sağlığı Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlikte de düzenlendi.

Etkinliklerde, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milletvekilleri Sunat Atun, Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Resmîye Canaltay Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve İskele İlçe Başkanı Metin Güllü de hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinliklerde yaptığı konuşmada, ilk olarak Ankara’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

ÖNCELİĞİMİZ YENİ PROJELER...

Kurultay ve sonrasındaki Meclis Başkanlığı sürecine de değinen Üstel, "Bir kurultay geçirdik. Bu süreçte basında yazılıp çizilenlere cevap vermedik. Çünkü dedik ki bizim görevimiz halkımıza hizmet etmek. Önceliğimiz 2013'den sonra yarım kalan projeleri bitirmek. Halkımızı daha refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümete gelindiği ilk günden itibaren önce Cumhuriyet meclisini çalıştırmayı hedeflediklerini ifade eden Üstel, "Aynı şekilde yasaları hayata geçirip aksama yaşanmaması için bakanlar kurulunu da çalıştırma hedefinde olduk.Gerek Bakanlıklarımız gerekse Cumhuriyet Meclisi komitelerimiz halkımızın ihtiyacı olan ne yasa varsa onları bulup bir bir çıkarmış ve gerekli çalışmaları yapmıştır" şeklinde konuştu.