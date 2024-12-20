Üstel: ''Halkın büyük acısı, ancak adaletin yerini bulmasıyla bir nebze dinecek''

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat depreminden beridir hep birlikte toplum olarak acı çektiklerini vurguladı.

Üstel, toplum olarak tek vücut tek yürek olduklarını ifade ederek, bu mücadelenin KKTC’nin ortak mücadelesi olduğunu ve acılarının dinmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini ve adalet mücadelesine devam edeceklerini ifade eden Üstel, halkın büyük acısının, ancak adaletin yerini bulmasıyla bir nebze olsun dineceğini, buna sebep olanların en ağır cezayı alması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, ailelerin acısının acıları olduğunu ifade ederek, pazartesi Adıyaman’da olacaklarını ve olası kastın gelmesi ile acılarının azalacağına inanç belirtti.