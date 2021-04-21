Üstel: Hastanenin alt yapısını güçlendirdik

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21/04/2021

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Üstel: Hastanenin alt yapısını güçlendirdik

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yalnız sağlık değil ekonomik dengeyi de sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Üstel,  vaka sayısındaki  artışa dikkat çekerek esas önem verdiklerinin hastanenin alt yapısı olduğunu belirtti. 60 yatak kapasitesini 100 yaptıklarını söyleyen Üstel,  yatak sayısını 140’a kadar çıkaracağız. Kapasiteyi arttırarak hastane alt yapısını güçlendirdik”dedi. Üstel, koronavirüs tedavisi gören 101 yaşında bir vatandaşın yoğun bakımda  ve  durumunun kritik olduğunu söyledi.

21/04/2021 14:37
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TAGS: ünal üstel
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