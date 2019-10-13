Üstel: Havayolu şirketimizi kurup, ulaşım sorunlarını çözeceğiz

Londra’da temaslarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tur operatörlerinin sorunlarını dinledi, hükümetin ve bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi:

Londra’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Hyatt Regency London The Churchill Hotel’de İngiltere’deki tur operatörleriyle toplantı yaptı.

Turizmin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, tur operatörleri beklentilerini dile getirdi.

Bakan Üstel, Kuzey Kıbrıs’a ait havayolu şirketinin kurulmasıyla birçok sorunun üstesinden gelinebileceğine dikkat çekerek kamu-özel ortaklığında bir yapı düşündüklerini söyledi.

Üstel, tanıtım ve pazarlamanın artırılması, uçak bilet fiyatlarının da daha uygun olması için havayolu şirketileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Toplantıda konuşan Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata da, ulaşımdaki sıkıntılara dikkat çekerek, tanıtım ve pazarlamanın önemine işaret etti. Yaşarata, Kuzey Kıbrıs’ın reklam ve pazarlamada geri kaldığını ve marka değerini yitirebileceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi.

Yaşarata, “Ercan Havaalanı’nı kurtarmak istiyorsak yeni bir havayolu şirketi kurulması şart” dedi.

Toplantıda, turizmin önündeki engellerin ulaşımdaki maliyetin yüksek oluşundan hem fikir olundu, reklam ve pazarlamanın artırılarak sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Üstel: Devlete ait havayolu şirketi olmaması, sıkıntılar doğuruyor

Turizm Bakanı Ünal Üstel, Pegasus, Atlas ve Türk Hava Yolları’nın yetkilileriyle yaptıkları görüşmede uygun paket fiyatları sağlanmasını istediğini belirtti.

İngiltere’den Kıbrıs’a uçuşlarda daha çok Ercan Havalimanı’nın kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Üstel, Güney Kıbrıs üzerinden turist getiren operatörlere de teşvik olması amacıyla cüzi de olsa destek verdiklerini söyledi.

Üstel, İngiltere’den Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gidecek turisti de kaybetmek istemediklerini ifade ederek ancak Rum tarafının kuzeye gelecek turistleri engellemek için çalıştığını belirtti.

Devlete ait bir havayolu şirketinin olmamasının da sıkıntılar doğurduğunu ifade eden Üstel, şimdi bunun için çareler aradıklarını ancak girişimleri olduğunu söyledi.

Üstel, “Başarmak için elimizden geleni yapacağız. Turizmcileri de bu çalışmaya ortak ediyoruz. Kendi havayolumuzu kurarsak, bilet fiyatları daha uygun olacaktır. Havayolu için kamu-özel ortaklığı düşünülmektedir. Özelin payı çok, devletin payı az bir yapı düşünüyoruz ki; siyasilerin eli içinde olmasın. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs’ın baskıları

Ercan Havalimanı’ndaki yatırımların henüz tamamlanmadığını, 2020 yılının hedef olarak görüldüğünü belirten Üstel, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 havayolu şirketinin Kuzey Kıbrıs-İngiltere seferlerinde yolcuların uçakta beklemesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Üstel, Kıbrıs sorunuyla ilgili Crans Montana’da gerçekleşen görüşmelerde Rum tarafının masadan kalkıp gitmesi sonrası ulusuna kendini affetirebilmek için İngiliz hükümetine baskı yaptığını belirtti.

İngiltere’ye gelen 3 havayolu şirketinin uçaklarını Ercan Havalimanı’ndan çıkışta güvenlik zaafiyeti olduğu gerekçesiyle çıkışlarını engellediğini anımsatan Üstel, bu nedenle Ercan’dan çıkış yapan uçaklardaki yolcuların ve valizlerinin, Türkiye’de yeniden x-rayden geçirildiğini söyledi.

“Bütçenin dörtte biri turizmden karşılanıyor”

Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın bacasız sanayisinin turizm olduğuna işaret ederek bütçesinin dörte birini turizmin karşıladığını söyledi.

Turizm geri gittiğinde bunun ekonomiye de yansıyacağını ifade eden Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, tatillerini ülkelerinde yapabilmesi, aile bağlarını koparmamalarını sağlayabilmek için uğraş verdiklerini belirtti.

Üstel, 2020 yılında turizmde daha rahat nefes aldıracak projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Ulaşım, tanıtım ve reklam konusunda da sorunlar yaşandığını bildiklerini ifade eden Üstel, bu sorunların aşılması için çabaladıklarını belirtti.

“2017’den kalan teşvikler ödenmeye başladı”

Tur operatörlerine ödenen teşviklerle ilgili de bilgi veren Üstel, yeni sistemde online olarak hesaplamaların yapılıp, ödemelerin olacağını söyledi.

Üstel, 2017’den beri teşviklerin ödenmediğini ifade ederek göreve geldikleri gündem beri bu sorunu aşmak için çalıştıklarını belirtti. Teşviklerin bir kısmının Türkiye, bir kısmının KKTC tarafından karşılandığını anlatan Üstel, bu konuda Ankara’da yetkililerle gerekli görüşmeleri de yaptıklarını kaydetti.

Üstel, 2017’den kalan teşviklerin ödenmeye başladığını, 300’e yakın bir dosyanın mevcut olduğunu belirtti.

2020 yılının sonuna kadar eski sistemde ödemelerin devam edeceğini ifade eden Bakan Üstel, 2018-2019 teşviklerini de ödedikten sonra yeni teşvik oranlarının belirleneceğini söyledi.

Üstel, turizm reklamlarının yetersiz olabileceğini ancak bun uartırmak için uğraştıklarını belirterek 4 Kasım’da Londra’da yapılacak World Travel Market Turizm Fuarı’na yönelik, internet üzerinden reklamların başlatıldığını kaydetti.

Sosyal medya ve web siteleri üzerinden reklamları önemsediklerini ifade eden Üstel, Kuzey Kıbrıs’taki 6 ilçeyi markalaştırarak pazarlamaya başladıklarını söyledi.

13/10/2019 12:10