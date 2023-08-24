Üstel: Ülkede toprak almak için yabancı ülkelerden talep çoğaldı

Başbakan Ünal Üstel ise, Erhürman’a verdiği bilgiler için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ekonomide sıkıntı olduğunu ancak pandeminin başlangıcından bu yana dünyada sıkıntıların devam ettiğini belirtti.

Ülkedeki imkanlar dahilinde halkın alım gücünün düşmemesi için çalışanlara hayat pahalılığı oranında artış vererek, esnafa sosyal sigorta prim desteği sağlayarak, asgari ücreti iki kez hayat pahalılığı oranında ayarlayarak, insanların rahatlaması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

“Yeterli mi? Değil ancak mali imkanlar çerçevesinde en iyisini yaptık” diyen Üstel, “Hayat pahalılığı artışlarında belki tarihte ilktir yüzde 200 oranında çalışanlara artış yaptık” şeklinde konuştu.

Esnaf, sanayici ve turizmciye sosyal sigorta teşvik primini, Bakanlar Kurulu’nda pazartesi günü geçireceklerini ve açıklayacaklarını kaydeden Üstel, insanların sıkıntılı günlerden geçerken, daha ferah yaşaması için bunları yaptıklarını söyledi.

Pandemi sonrası ülkeye yabancı akını olduğunu ancak buna seyirci kalmadıklarını ifade eden Üstel, bir yasa yaptıklarını ve savcılıktan görüş beklediklerini belirterek, yasa geldikten sonra CTP’nin önerilerini de değerlendirerek Cumhuriyet Meclisi’nden süratli şekilde, gerekirse olağanüstü toplantı yaparak, geçireceklerini söyledi.

Üstel, İskele ve Long Beach’te büyük bir yığılma olduğunu ancak sadece orada değil adanın büyük kısmında yabancıların ev aldığını kaydetti.

Tedbir almak için bir komite oluşturduklarını dile getiren Üstel, çarpık yapılaşma olduğunu ve ülkede toprak almak için yabancı ülkelerden talebin çoğaldığını belirtti. Konuyla ilgili Türkiye’de çalışma yapan uzmanların da getirildiğini dile getiren Üstel, ilçelerde nüfusun ne olması gerektiği konusu ve imar planının gözden geçirilip, ülkenin korunacağını kaydetti. Üstel, komiteye, ana muhalefetten bir veya iki milletvekilini dahil ederek, çalışabileceklerini ifade etti.

2012’den beri havalimanının askıda olduğunun doğru olduğunu ancak devletin imzalanan sözleşmede taahhüt ettiklerinin yerine getirilmediğini ve bugünlere kadar gelindiğini söyledi.

Anomalilerin çözülmesi ve süratli şekilde Ercan Havalimanı’nın açılması için ısrarcı olduklarını ifade eden Üstel, “Bize göre ‘yap-işlet devret’in sonu 2042… Bu konuda mücadele edeceğiz. Ama 2042’ye geldiğimizde yine sözleşmede belirtildiği gibi mücbir sebep olursa, o sebep sona erene kadar süre sonunda ilave yapılabilir” dedi.

Pandeminin 27 ay sürdüğünü nereden bulunduğu eleştirisine de değinerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerini baz aldıklarını kaydeden Üstel, Türkiye’deki yap işlet devret modellerini de incelediklerini söyledi.

Merkez Bankası’na projeksiyon yaptırdıklarını dile getiren Üstel, projeksiyonun, 2043’e göre yapıldığını ve hesap yapılarak, 59 Milyon Euro’nun önlerine konulduğunu anlattı. Üstel, mahsuplaşarak, para vermeden, hiçbir vergi borcunu bağışlamadan tamamen 3 ayda bir alacaklarından 17 taksitte bunu uygun gördüklerini belirtti.

7 kişilik hakem heyeti konusuna da değinen Üstel, hakem heyetine 2 tane emekli yargıcın ilave edilmesi çalışmaları yaptıklarını söyledi. Üstel, CTP’nin mahkeme kararına saygılı olduklarını da belirtti.

Eski havalimanında güvenlik sıkıntıları olduğunu, yeni havalimanıyla bu sıkıntıların giderildiğini aktaran Üstel, İngiltere’de yaşayan insanların ülkeye rahat gelebilmesi hedefinde olduklarını, bunun için baskı yaptıklarını ve havalimanın açılmasını sağladıklarını belirtti.