Üstel: ''Hedefimiz, turizm teşviklerinin Haziran ayı sonunda ödenmesi''

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 2017'den beri kısmen ödenen turizm teşviklerinin tümünü Haziran Ayı içinde ödemek için çalışmaların başladığını açıkladı. Hükümet olarak turizme büyük önem verdiklerini belirten Üstel, uçak seferlerini artırmak ve vergilerde indirim için Türkiye ile önümüzdeki dönemde temasları artıracaklarını söyledi.

Turizm'de yeni bir perspektif ortaya koymak gerektiğini belirten Üstel, yeni dönemde daha çok tanıtım, daha çok ulaşım hedefinde olacaklarını söyledi.

Hükümet Programı'na da "2 Milyon Turist, 2 Milyar Dolar Gelir" hedefini koyduklarını hatırlatan Ünal Üstel, sektörün yaşadığı sıkıntıları iyi bildiklerini, çözmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Ünal Üstel "Sadece siyaset değil, turizme tüm ülke inanması lazım. Biz geçmişte turizmi ayağa kaldırmak için sektörle uğraştık. Bir teşvik programı hazırladık ve bugüne kadar da meyvelerini gördük. Gelinen noktada turist sayısında bir düşüş oluyor. En büyük nedeni ulaşım. Ulaşım yeterli değil, rekabet sınırlı, fiyatlar yüksek. Ulaşımdaki engelleri kaldırabilirsek turizmin önünü açacağız" dedi.

Uçuş sayısını artırmak için, Başbakan, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve kendi bakanlığının önümüzdeki dönemde Türkiye'deki temasları artıracaklarını belirten Üstel, "Anavatanımızdan, THY'nin daha çok charter servislerle adayı güçlendirmesini isteyeceğiz. Buraya gelişte, vergilerde indirim isteyeceğiz. Biz de vergilerde indirim uygularsak, ulaşımdaki büyük engeli ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Bir önceki bakan Fikri Ataoğlu'nun kişisel çabalarını takdir etse de hükümetin turizme ayırdığı bütçe ile bu sektöre ne kadar önem verdiklerinin görüldüğünü ifade eden Üstel, sektörün girdi maliyetlerini düşürmek için bir dizi çalışmanın söz konusu olacağını kaydetti.

Üstel, sektörün yüksek elektrik ücretlerine karşı bazı tedbirler ve otellerde yerli ürün kullanımını artıracak teşviklerin gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Ara eleman eksikiği konusunda da Üstel, OTEM'İn bir önceki bakanlığı döneminde yeniden açıldığını hatırlatarak, "OTEM'e ve ara eleman konusuna verdiğim önemi göstermek için ilk ziyaretimi OTEM'e yaptım. Gençlerimizi bu sektöre kazandırmalıyız. Eylül'de öğrenci alımına başlayacağız. Otelcilerle de görüşecerek, Her isteyen, bölgeden köyden çocuklarımızı yetiştireceğiz" dedi.

Ünal Üstel, ambargolar altında olsa da cennetten bir parça gördüklerin KKTC'nin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliği tanıtmak için tanıtım, fuar gibi etkinlikleri artıracaklarını, sosyal medyada da daha etkin bir tanıtım faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı.

Bayramın hemen sonrası sektör temsilcileri ile bir araya gelmeye başlayacaklarını belirten Üstel " Önümüzdeki günlerde yeni teşvik sistemini tartışmaya başlayacağız. Bunu yine kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.

Bir soruya karşılık 2017'den beri geriye dönük turizm teşviklerinin bir kısmının ödenmediğini hatırlatan Üstel, "Charter yapan turizmciler sıkıntı yaşadı. Öncelikli konularımızdan bir tanesi geriye dönük teşviklerin Haziran Ayı içinde süratli bir şekilde turizmcimize ödemektir. Bu sezon elimizden kaçtı gibi görünüyor ama 2020 turizm yılı olacaktır. O nedenle geriye dönük ne varsa Haziran Ayı içinde ödemek istiyoruz. Tüm imkanları zorlayacağız ki 2020'de sektörün yüzünü güldürelim. Bunun ardından yol haritası için 4 yıllık bir program hazırlayacağız" diye konuştu.