Üstel: Hedefimiz ülke turizmini geliştirmek

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülke turizminin gelişmesi için önlerine birçok hedef koyduklarını ancak hedeflere kavuşmak için siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu belirtti. Üstel, bakanlık olarak ilgili sektörler ve üniversiteler ile de işbirliğinde çalışarak ülkenin 10 yıllık turizm kalkınma planını yapmak istediklerini söyledi.

Devlette devamlılığın esas olduğunu, bu yüzden bu planlamanın kendilerinden sonra göreve gelecek olanların yararlanması için de önem taşıdığını ifade eden Üstel, “Siyasi istikrar şart… Bu görevlere gelen giden ayrı plan proje yaparsa turizmin gelişmesi ilerlemesi engellenir” diye konuştu.

Turizm Bakanı olarak en büyük hedefinin ülkedeki yatak kapasitesi ve turist sayısını artırmak olduğunu belirten Üstel, bu hedefini bir önceki bakanlığı döneminde yakaladığını, şimdi ise 4 yılsonundaki hedefi; 2 milyon turist 40 bin yatak kapasitesi ve 2 milyar TL gelir olarak koyduğunu ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı. Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığının önümüzdeki döneme yönelik plan proje ve hedeflerini anlattı.

“ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞMESİ İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olan Kuzey Kıbrıs turizminin geliştirilmesi, daha fazla turistin ülkeye gelmesi, yatak kapasitesinin, uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının ucuzlaması için Türkiye Cumhuriyetindeki ilgililerle göreve geldiği günden itibaren yoğun bir çalışma içine girdiğini ifade etti.

Üstel, bu çerçevede Ankara ve İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı başta olmak üzere Türk Hava Yolları, acenteler ve birliklerle bir araya geldiğini kaydetti.

2019 yılının sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade eden Üstel, hükümet olarak ülkenin lokomotif sektörleri olan turizm ve eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.

Turizm sektöründe istatistiklere bakıldığında bir düşüş olduğunun görüldüğünü, bu gerilemede iki önemli sebebin Türkiye ve İngiltere gibi iki önemli destinasyondaki turist akışının azalması olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye’den yüzde 20, İngiltere’den yüzde 30 gelişlerin azaldığını, diğer bir turist gelişi azalmasının ise Almanya’dan yaşandığını söyledi.

Üstel, Türkiye ziyaretleri öncesinde ülke turizmini KITOB ve KITSAB ile de ele aldıklarını, bu görüşmelerin ardından Ankara'da Türkiye Turizm Bakanı ile görüştüklerini, turizmde en büyük engelin ulaşım olduğu bilinciyle ilk olarak bunu ele alıp tartıştıklarını, bu sorunun nasıl ortadan kalkabileceği ile ilgili çalışma yaptıklarını anlattı.

İstanbul temasları çerçevesinde THY ile görüştüklerini, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye illerinde daha çok tanıtılması için tur operatörleriyle görüştüklerini ifade eden Üstel, THY ile görüşmelerinde ülkeye ulaşımdaki zorlukları dile getirdiklerini, yardım talep ettiklerini söyledi.

Ulaşım konusunda iki devlet havalimanlarındaki yüksek vergilerin asgariye indirilmesi yanında biletlerde bir tavan fiyat belirlenmesini istediklerini ifade eden Üstel, tarafların bu konularda teknik bir çalışma için zaman istediğini kaydetti.

Üstel, THY ve Anadolu Jet’in ülkeye seferlerini artırmasını istediklerini, bunun yanında bağlantılı uçuşların yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Üstel, Hatay yönündeki talebimizin gerçekleştiğini ve 8 Ağustos tarihinde uçuşların başladığını, şimdi ise Karadeniz'den KKTC’ye direk sefer talep ettiklerini, bu destinasyonun ise önümüzdeki yıl Ercan’dan Karadeniz bölgesine başlaması yönünde söz aldıklarını dile getirdi.

“NORTH CYPRUS ŞİRKETİ…”

Sorunların çözümü ve geleceğe yönelik atılacak adımlarda siyasi iradenin önemli olduğunu ifade eden Üstel, THY şemsiyesi altında “North Cyprus” şirketinin yaratılmasını da İstediklerini kaydetti.

“Amaç; turistlerin, öğrencilerin ve vatandaşlarımızın daha makul fiyatlara ülkeye gidip gelmeleri ve maliyetlerin düşürülmesidir. Üçüncü ülkelere göre daha avantajlı bir fiyat yakalamak önemlidir” diyen Üstel, bu temaslar kapsamında Londra'dan ülkeye gelen insanların İstanbul'da uçaktan inmesi ve yeniden uçağa binmesi konusunu da ele aldıklarını belirtti. Üstel, bunun dışında bir çözüm bulunması yani yolcuların uçaktan inmeden KKTC’ye gelmesi için bir çözüm bulunmasını talep ettiklerini ifade ederek, bu yöndeki çalışmaların yapılacağını kaydetti.

İstanbul'da Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan tur operatörleriyle görüştüklerini, bu toplantıya Başbakan’ın da katıldığını ifade eden Üstel, “KKTC’nin ön plana çıkarılmasını, turistlerin ülkeye gelmesi için kampanyalarla teşvik edilmesini istedik” diye konuştu.

Ulaşımda hava yolu kadar deniz ulaşımının da çok önemli olduğunu ifade eden Üstel, hava ulaşımında ücretlerin asgariye indirilmesinin beklentileri karşılayacağını ancak deniz ulaşımı ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“2020-2022 YILLARI DAHA BAŞARILI GEÇECEK”

Tüm bu temas ve girişimlerden başarılı sonuçlar alacaklarına inanç belirten Üstel, turizm sektöründe 2020-2022 yıllarında daha başarılı bir dönem geçireceklerini dile getirdi.

Turizm Bakanı Üstel, turist ve öğrencilerin ülkeye gelirken daha rahat gelmelerini sağlayacak bazı adımlar attıklarını da belirterek, örneğin THY ile promosyon biletlerde 15 kilo olan ağırlık hakkını Kuzey Kıbrıs uçuşlarında 20 kilo olarak talep ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını, ayrıca eğitim alanında öğrencilere destek olmak için Anadolu Jet’e kayıt yapmaları halinde yüzde 20 indirim sağlanacağını kaydetti.

LOKMACI’YA GÖLGELİK

Ünal Üstel, Lokmacı sınır kapısından ülkeye yoğun bir turist geçişi olduğunu, bu çerçevede Lokmacı’yı ziyaret ettiklerini ve buradaki sıkıntıları yerinde incelediklerini ifade etti. Ziyaret sırasında özellikle Güney'den gelenlerin sıcakta beklediğini gördüklerini ve Turizm Bakanlığı olarak KKTC hududuna kadar olan yere gölgelik yapılması için girişim başlattıklarını ve gölgeliğin yüzde 80’inin tamamlandığını ifade eden Üstel, önümüzdeki hafta gölgeliklerin tamamen döşeneceğini ve turistlerin güneşte beklemeyeceğini kaydetti.

Bakan Üstel, Lefkoşa Surlariçi’nde yıkılmaya yüz tutan evlerle ilgili bir soru üzerine, bu bölgede de bazı düzenlemeler yapılacağını, 2020 bütçesine yıkılmaya yüz tutan binaların tamiri için kaynak koymak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Önlerine birçok hedef koyduklarını ancak hedeflere kavuşmak için siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Üstel, bakanlık olarak üniversiteler ile de işbirliğinde çalışarak ülkenin 10 yıllık turizm kalkınma planını yapmak istediklerini kaydetti.

Devlette devamlılığın esas olduğunu, bu yüzden bu planlamanın kendilerinden sonra göreve gelecek olanların yararlanması için de önem taşıdığını ifade eden Üstel, “Siyasi istikrar şart… Bu görevlere gelen giden ayrı plan proje yaparsa turizmin gelişmesi, ilerlemesi engellenir” diye konuştu.

Turizm Bakanı olarak en büyük hedefinin ülkedeki yatak kapasitesi ve turist sayısını artırmak olduğunu belirten Üstel, bu hedefini bir önceki bakanlığı döneminde yakaladığını, şimdi ise 4 yılsonundaki hedefi; 2 milyon turist 40 bin yatak kapasitesi ve 2 milyar TL gelir olarak koyduğunu ifade etti.

“GİRNE ANTİK LİMAN YENİLENECEK”

Üstel, KKTC’nin en değerli antik limanlardan birine sahip olduğunu, turizm tanıtımlarında da hep o limanın bulunduğunu ama limanın şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, Girne Antik Limana artık bir el atma zamanının geldiğini vurguladı.

Üstel, bu çerçevede bir ön düzenleme projesi başlattıklarını ve bu projenin Ağustos ayı içinde biteceğini ve limanın görsel anlamda iyi duruma, 1974 öncesi gibi güncel şekle getirileceğini kaydetti.

Projenin tamamlanmasının ardından limanın 3 ay kapatılacağını ve iyileştirme çalışmasının başlayacağını ifade eden Üstel, “Bu konuda esnafla da anlaştık. 2020’de Girne Antik Liman yenilenecek. Girne Belediyesi ile de limanda müşterek hareket edilecek, yetki karmaşası olmayacak” dedi.

Ünal Üstel, işletmelerde otellerde hizmet ne kadar iyi olursa ülkeye turistin o kadar çok geleceğini belirtti.

KATI ATIKLARI BERTARAF MERKEZİ AÇILIYOR

Çevre ile ilgili de gerekli adımların atılacağını, bu çerçevede ilk olarak bakanlığın girişimleri ile Gürdağ Katı Atıkları Bertaraf Merkezi’nin ilk etabının açılacağını ifade eden Üstel, tehlikeli atıkların Güngör'de bekletildiğini, ancak artık bu konuda sağlık ve tarım bakanlıkları ile hastanelerin tehlikeli atıklar konusunda sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Bu merkezin açılmasıyla süresi dolmuş ilaçlar, tehlikeli atıklar, kimyasallar ve benzeri tüm atıkların imha edileceğini ve bunların kalmayacağını ifade eden Üstel, bu atıkların filtrelenmiş merkezde yakılacağını, bu çalışmaların Çevre Dairesi tarafından online sistemle de izlenebileceğini, yakma işleminin ardından analizlerin yapılacağını ve atık kalmayacağını anlattı.

Tehlikeli atık türlerinin bu merkezde imha edilmesiyle çevreye zarar olmayacağını ifade eden Üstel, ilk olarak 4 etaplı merkezin ilk etabının açılını yapacaklarını kaydetti.