Üstel: Hem Başbakan hem de Parti Başkanı olarak yolumuza devam edeceğim

Ulusal Birlik Partisi yetkili organları, Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun istifası ve olağanüstü kurultay tarihi gündemiyle toplandı.

YDÜ AKM Toplantı Salonu’nda önce UBP Merkez Yönetim Kurulu toplandı ardından da Parti Meclisi toplantısına geçildi.

Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun istifası ve olağanüstü kurultay tarihi gündemiyle biraraya gelen Parti Meclisi toplantısı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü kurultayı’nın 11 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceğini, kendisinin de kurultayda Genel Başkanlık için tek aday olacağını açıkladı.

Üstel, Kurultayın ardından ülkede yaşanan sıkıntıları aşmak için bir takım tedbirler alacaklarını da söyledi.

Anayasa mahkemesinin Yerel Seçimlerin tarihi ile ilgili ürettiği kararı da değerlendiren Üstel, Cumhurbaşkanının katılımıyla Bakanlar Kurulunda bu konuyu değerlendirdiklerini hatırlattı.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini ifade eden Üstel, bu kararın ardından süreci yeniden değerlendireceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, görevdeki Belediye Başkanlarının yetki durumuyla ilgili de “Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, bu konuda da gerekli tedbirleri alacağız” dedi.

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07/09/2022 19:29