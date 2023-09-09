Üstel: Hükümetimiz göreve geldiği günden beri ne söz verdiyse, bir bir yerine getirdi

Başbakan, UBP Genel BaşkanI Ünal Üstel bugün Alsancak, Lapta ve Karşıyaka köylerinde halkla buluştu.

Başbakan Ünal Üstel'e ziyaretleri sırasında bazı bakanlar, milletvekilleri ve örgüt başkanları da eşlik etti. Bölge halkı söz alarak yaptığı konuşmalarda Başbakan Ünal Üstel'e özellikle bölgeye verdiği önemden ve yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hükümetimiz göreve geldiği günden beri ne söz verdiyse, hükümet programına ne koyduysa bir bir yerine getirdi ve getirmeye de devam edecek. Tozlu raflarda yıllardır bekletilen yasaları hayata geçirdik, tamamlanması gereken projeleri bitirdik ve muhalefetin yapmaya cesaret edemediği reformlarla ilgili yasal çalışmaları başlattık, bir kısmını ivedi şekilde tamamlayarak meclise gönderdik. Kalanlar ile ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Hükümet olarak tüm bunları yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Halkın refah düzeyinin en üst düzeye çıkması için Türkiye Cumhuriyeti’yle sarsılmaz, güçlü ilişkimiz ve işbirliğimiz sayesinde beraber yol almaya devam ediyoruz. Sorunları bir bir masaya yatırıp çözüyoruz. 2013 yılından Asrın Projesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nden Anadolu suyunun KKTC ile buluşması projesi yine bizim hükümetimiz döneminde 2016 yılında gerçekleşti. Yeni Ercan Havalimanı 2013 yılından beridir açılmayı bekliyordu, 20 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetimizin ortaya koyduğu iradeyle hizmete açıldı.

Şimdi enerji problemini de çözmeyi hedefliyoruz. Yine 2013 yılından beridir bekleyen ;Asrın İkinci Büyük Projesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nden Kablo ile Enterkonnekte Elektrik Projesi rafa kalkmıştı. Biz hükümet olarak göreve geldik, asrın ikinci büyük projesine hayat verdik, protokol imzaladık ve fizibilite çalışmalarını başlattık. Çalışmalar ile alakalı öngörülen süreden önce enterkonnekte sisteme geçmiş olacağız ve enerjide sorunlar bitmiş olacak. Bundan böyle Ruma muhtaç olmayacağız.

Anadolu suyunun ulaşmadığı Kayalar ve Sadrazamköy’e de sözümüzü verdik. Çok kısa süre içerisinde Sadrazamköy ve Kayalar köyünde yaşanmakta olan su problemi çözülerek, köylerimizi ihtiyaç duydukları suya kavuşturmuş olacağız.

Diğer yandan Karşıyaka Balıkçı Barınağı’nın birinci etabı tamamlandı, ikinci etabının tamamlanması ile ilgili de çalışmalar hızla sürüyor. Bölge balıkçılarımızı daha çağdaş bir barınağa kavuşturacağız.

Öte yandan vatandaşımızın kamu hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi için bu ay içerisinde kamuda tek tip mesaiye geçiyoruz.

Bunun yanında 6 Şubat deprem felaketi sonrası riskli olduğu tespit edilen okullarımızda gerekli taramaları başlattık. Çocuklarımızı güven içerisinde okullarda eğitim almaları için, gerekli görülen okullarımızda gerekli güçlendirme çalışmaları ile tamiratlar tamamlanana kadar prefabrik binalarımızı hazırladık. 2015 yılında ihalesine çıkılan ve çeşitli sebeplerle bitirilemeyen Alsancak - Karşıyaka –Güzelyurt yolunun ilk etabını tamamladık.

En kısa sürede Alsancak - Lapta yolunda varolan eksiklikler ile ilgili çalışmalara başlanacak ve burada yarım kalan işleri hızlı bir şekilde bitireceğiz. Halkımızı rahat seyahat edeceği bir yola kavuşturacağız.

Gençlerimizin mülk sahibi olmasını sağlamak için İlk Evim Kredisi projesini hayata geçirdik ve yüzde 70 oranında gencimize kredi verdik. Geriye kalan yüzde 30 gencimize de aynı imkanı sağlayacağız.

Ayrıca her ilçeye sosyal konut yapılması için de çalışmalar devam ediyor, yasal çalışmalar tamamlandıktan sonra bunu da ilan edeceğiz. Gençlerimize sosyal konut sahibi olmaları için düşük faizli kredi imkanı verecek, ayrıca Kırsal Kesim Arsası olan ve evlerini bitiremeyen insanımız için de düşük faizli kredileri yakında açıklayacağız.

İlk kez bizim hükümetimiz döneminde, yetkili sendikalarla imzaladığımız protokol kapsamında 2011 yılı sonrası istihdam edilen kamu çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 4 ve yüzde 3.30luk ek artış verildi. Şimdi sırada hayat pahalılığının altı ayda bir yerine dört ayda bir verilmesi var. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor.

Bizim gailemiz halkımız, bizim gailemiz KKTC’dir, halkımızın mutluluğudur. Muhalefetin cesaret edemediği tüm projelere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz.”

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de Başbakan Ünal Üstel’in taleplerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sundu. Ataser, hükümetle istişare içinde çalıştıklarını da kaydederek, Başbakan Ünal Üstel’e özelikle Alsancak yolu ile ilgili ortaya koyduğu iradeden dolayıda ayrıca teşekkürlerini sundu.