Üstel: İcraatları sonuçlandırmak için yola çıktık

Yeni Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin 2024 yılı içinde hizmete gireceği açıklandı.

Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, bugün, yapımı devam eden yeni Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Yeni hastanenin, 114 yatak, 5 ameliyathane, 10 yoğun bakım yatağı, diyabet yatakları, teşhis ve tanı imkanlarıyla tam donanımlı bir hastane olacağı kaydedildi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin göreve geldiğinde yarım kalan projeleri ve altyapıları tamamlayacağı sözünü verdiğini, bu doğrultuda projelerin tamamlanmakta olduğunu, yeni projelerin de hayata geçeceğini söyledi.

Üstel, Girne-Alsancak yolunun da üçüncü etabın tamamlanmasıyla biteceğini, rahat ve güvenli seyahatin sağlanacağını belirtti.

Yeni Girne Hastanesi'nin 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyleyen Üstel, Girne bölgesinin turizmin kalbi ve sürekli büyüyen bir bölge olduğunu, nüfusun arttığını kaydetti.

Hastanenin iç mefruşatının finansmanının Anavatan Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokoller çerçevesinde tamamlanacağını söyleyen Üstel, tam donanımlı bir hastane olacağını belirtti.

Üstel, hükümetin bir buçuk yılda yaptığı icraatlara değinerek, “laf ola konuşmadıklarını, icraatları sonuçlandırmak için yola çıktıklarını” söyledi.

Yeni, çağdaş, dört dörtlük bir hastaneye hizmete sunacaklarını dile getiren Üstel, Lefkoşa, Güzelyurt hastaneleri, Pamuklu ve Lapta sağlık ocaklarının da sırada olduğunu, bir bir gözden geçirileceklerini belirtti.

Üstel, ülkede istikrarın sağlandığını 2027’ye kadar halkı rahatlatacak projelerin tamamlanmaya devam edeceğini vurguladı.

Bugün, UBP’nin 48. kuruluş yıl dönümünü olduğuna işaret eden Üstel, Filistin-İsrail arasındaki çatışmalar bütün şiddetiyle devam eder, insanların yaşamını yitirirken kutlama yapılamayacağını, bu nedenle resepsiyonun ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

“Temennimiz bir an önce barışın tecelli etmesidir” diyen Üstel, KKTC halkının savaşların acısını çok iyi bildiğini söyledi.

KKTC’ye barışın 1974 Barış Harekatı ile geldiğini dile getiren Üstel, barışı getiren Anavatan Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Üstel, hastane inşaatında katkısı olan herkese teşekkür etti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yeni Girne Dr. Akçiçek Hastanesi inşaatının hızla ilerlediğini, hedefin 2024 yılında hizmete girmesi olduğunu belirtti.

Yeni hastaneyle ilgili bilgi veren Dinçyürek, 114 yatak, 5 ameliyathane, 10 yoğun bakım yatağı, diyabet yatakları, teşhis ve tanı imkanlarıyla tam donanımlı bir hastane olacağını söyledi.

Yeni hastanelerde çalışacak, gelişen teknolojiye uygun hizmet verecek personel için çalışma yapıldığını dile getiren Dinçyürek, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini, yeni sağlık personelini kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Anavatan Türkiye ile istişare içinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Dinçyürek, hızlı yol alma hedefinde olduklarını ifade etti.

Dinçyürek, yeni hastaneyi 2024 yılında tam donanımlı bir şekilde hizmete sunmak için çalıştıklarını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Girne’nin sağlık anlamında en önemli sorunlarından birine çözüm getirecek yeni Girne Hastanesi'nin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Berova, hastanenin önümüzdeki yıl hizmete gireceğini söyleyerek, tam donanımlı bir hastane olacağını kaydetti.

Girne’nin nüfusunun arttığını, bu hastanenin sağlık hizmetlerinden yararlanması adına bölgeye güç katacağını dile getiren Berova, ortaya güzel bir eser çıkacağını söyledi.