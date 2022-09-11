Üstel: Ateşten gömleği bana giydiren Sucuoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum

Başbakan Ünal Üstel tek aday olduğu 13’üncü olağanüstü Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında UBP Genel Başkan’ı ilan edildi.

Faiz Sucuoğlu’nun istifası üzerine bugün 11.00’de YDÜ AKKM’de toplanan kurultayda, divanın kurulmasından ardından konuşmalara yer verildi. Divan tarafından Genel Başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Üstel "Sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyüeceğiz.sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uyumlu şekilde hareket edeceğini de söyledi.

Ünal Üstel "Tüm UBP'lilere yürekten teşekkür ediyorum. Divan beni genel başkan olarak ilan etti. Sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarım ile birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile birlikte tam uyum içinde yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra genel seçimlere gittik. Sizler ve KKTC halkı bizlere hükümet etme görevi verdi. Zor bir dönem geçirdik ama görevden kaçmadık. Partim bana bir görev tebliğ etti ve ben bu görevi seve seve kabul ettim. Bugun bizi eleştirenler hep kaçamak güreştiler. Bırakın onlar konuşşun biz icraatlarimıza devam edecegiz. Biz iş yapacagız onlar konuşacak. Kıbrıs konusunda 50 senedir federasyonu savunurlar. KKTC'nin ileriye gitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizi Ruma yama yapmaya çalışıyorlar. UBP olarak bunların karşısındayız. İki ateşten gömleği bana giydiren Faiz Sucuoğluna yürekten teşekkür ediyorum. UBP'yi zaferden zafere halkımızı refaha ulaştırmak için çalışacağız."ifadelerini kullandı.

Üstel "Yeni bir sayfa açıyoruz. Küskünlükleri bir kenara bırakalım. Yerel seçimlerden güçlü çıkmalıyız. En güçlü isimleri aday göstereceğiz. Kazanacağız başka çaremiz yok. Yolumuz birdir. Sizlere ve ekibime güveniyorum. Siz de bana güvenin. En büyük hedeflere birlikte ulaşacağız."dedi.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2022 12:10