Üstel: İki bakanlık sürekli istişare edecek…

KKTC’de koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda büyük ölçüde online devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde, yeniden okullara ve sınıflara dönülüyor.

Yarın başlayacak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi Sağlık Bakanı Ünal Üstel açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ilk ve Ortaöğretim Daireleri ile yapmış oldukları toplantılar sonucunda ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için kararlar alınmıştır.

Buna göre her okulun pandemi kurulu olacak, bulaş olması halinde bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile istişare edecektir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı pandemi kurulları ile ilgili rutin toplantılar gerçekleştirecektir. Taşımacılık esnasında alınacak önlemler, okul yerleşkesi içerisinde ( Maske, mesafe, dezenfeksiyon, yemekhane ve kafeteryalar, tüm ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kurallar, öğretim görevlisi ve çalışanlara uygulanacak test stratejisi de belirlenmiştir.

Kişilerin aşı ve test durumlarını elektronik ortamda daha kolay bir şekilde kontrol edebileceğimiz, Ada Pass devreye girmiştir. Adapass.gov.ct.tr adresinden girerek işlemler yapılmaktadır. Uygulamayı yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları da yapmış bulunmaktayız. Yurt dışından gelecek olan yolcular da Ada Pass uygulamasıyla tüm bilgilerini göstererek ülkeye giriş yapacaklar. Ancak bu uygulamayı yapmakta zorluk çekenler için hem yurt dışından gelenler hem de ülke içi girişlerde şu anda bir mecburiyet yoktur 27 Eylül’e kadar süre uzatılmıştır. "

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12/09/2021 12:50