Üstel ile Oktay telefonda görüştü

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05/01/2023

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Üstel ile Oktay telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel telefon görüşmesi yaptı.

Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen mevcut proje ve faaliyetlere ilişkin Üstel'den bilgi aldı.

KKTC'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, Oktay bütçe sürecinden sonra Üstel'i Ankara'ya davet etti.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Üstel, gösterdiği destek ve ilgi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.

05/01/2023 21:27
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TAGS: Üstel ile Oktay telefonda görüştü
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