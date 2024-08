Üstel: “İnanıyorum ki, çok kısa sürede, kktc’nin enerji sorunu tarih olacak”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Şeref Salonu’nda kabul etti.

Kabulde, Başbakanlık Müsteşarları Berhan Ongan, Hüseyin Cahitoğlu, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve İstatislik Kurumu Başkanı İrfan Tansel de hazır bulundu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, göreve yeni başlayan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’le bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Serim’in üniversite eğitimini KKTC’de aldığına dikkat çeken Üstel, “Türkiye olduğu gibi KKTC de büyükelçimizin vatanı sayılır. Çünkü eğitim yıllarını burada geçirmiştir. Böyle değerli bir ismi, Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağına vurgu yapan Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her ihtiyaç duyduğumuz noktada yanımızdadır. Halkımızın ihtiyacı olan büyük projelerin hayat bulması için Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolleri ile sağlanan kaynaklarla halkımızı çağdaş ve refah seviyesi yüksek bir ülkede yaşatmak adına canla başla çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, lişkilerin en üst noktalara taşınması, projelerin planlandığı zamanda tamamlanması noktasındaki köprü rolü bizim için yaşamsaldır. Sayın Büyükelçimizle, zaten yüzyıllardır var olan gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracak ve Türkiye ilişkilerimizi karşılıklı güven ve saygıya dayalı şekilde yürüteceğimize canı gönülden inanıyorum.”

Bir önceki Büyükelçi Metin Feyzioğlu ile iş birliği içinde, uzun yıllar bekleyen projelerin tamamlanması konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Üstel, “Kıymetli Büyükelçimizle birlikte 2012 tarihinden itibaren bekleyen ve yarım pek çok projeyi tamamladık. Yeni büyükelçimizle de uyum içerisinde çalışmalar yürütecek ve ülkede yarım kalmış proje bırakmayacağız.” dedi.

Üstel şöyle devam etti:

“Yeni dönemde gündemimizde enerji konusu olacak. Ülkemizde yaşanan enerji sorununu, inanıyorum ki hep birlikte ortadan kaldıracağız. Daha önce de Anavatanımızla iş birliği içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile enerjinin ülkemize gelmesi için bir protokol imzaladık. Protokol çalışmaları çerçevesinde yapılan fizibilite raporları yakın zamanda tamamlanacak. Fizibilite çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzaladığımız işbirliği antlaşmalarına uygun olarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Ben inanıyorum ki çok kısa süre içinde ülkemizde yaşanan enerji sorunu tarih olacak.”

Büyük projelerin gerçekleşebilmesi için siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu da söyleyen Üstel, istikrarı bozmadan, başlayan işleri yarım bırakmadan, yarım kalanları da bitirerek halka hak ettikleri hizmeti sunmaya devam edeceklerini de söyledi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de konuşmasında şunları söyledi:

“Kabulünüz için çok teşekkür ediyorum. KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti nezninde ki 16. Büyükelçisi olarak göreve başlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Sizlerin de malumunuz Hayatımızın belli bir bölümünü KKTC’de hem eğitim görmüş hem de yaşamış biri olarak üstlendiğimiz vazifenin gururu ve memnuniyetinin yanı sıra sorumluluğunun da bilincinde olarak çalışacağıma emin olabilirsiniz. Ben ve tüm misyonumuz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları bu konuyla alakalı ellerinden gelenin daha fazlasını yapacağından kuşkunuz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti olarak bundan önce nasıl KKTC’nin yanında olduysak bundan sonrada olacağız. Görev sürem boyunca da KKTC halkının hak ettiği, her alanda inşallah aydınlık yarınlara ulaşması için elimden geleni yapacağım. Ben bu vesileyle buradaki görev sürem boyunca da buradaki vatandaşlarımıza Kıbrıs Türkü’ne her alanda katkı yapacak her bir icraata vesile olursak ne mutlu bize.”

Bu habere tepkiniz:



20/08/2024 19:44