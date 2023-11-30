Üstel: İsias bizim ortak davamızdır. Ve bu davanın yakın takipçisiyiz

Başbakan Ünal Üstel bu akşam Şampiyon Meleklerimiz için yapılan "Adalete Işık Tut" yürüyüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, "Yapılan insan hataları yüzünden büyük bir felakete dönüşen 6 Şubat depremi, Kıbrıs Türk halkına savaş dönemlerinde yaşadığı kadar büyük acılar yaşatmıştır." ifadelerini kullandı

Başbakan Ünal Üstel, "Yitirdiğimiz şampiyon meleklerimiz ve tüm kayıplarımızın acısı hala yüreklerimizi dağlıyor" dedi.

Açıklama şu şekilde;

"Deprem felaketi sonrasında bilimsel verilere dayalı ortaya konan tüm bulgular bizleri yapılan hatalar yüzünden insanların yaşamlarına aslında göz göre göre kast edildiği acı gerçeği ile bizi yüzleştirmiştir.

Kayıplarımızı geri getirmemiz mümkün değildir. Ne var ki, yaşananların bir kez daha yaşanmaması adına tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almaları şarttır.

Geride kalanların, adelete duydukları güven duygusunu kaybetmemeleri adına bu süreç son derece önemlidir.

Bunu bir kez daha hatırlatmak adına bu akşam Mağusa’da gerçekleştirilen adalete ışık tutuyoruz yürüyüşünü selamlıyorum.

İnanıyorum ki, adalet en kısa sürede tecelli edecek ve sorumlular hak ettikleri cezaları alacaklardır.

İsias bizim ortak davamızdır. Ve bu davanın yakın takipçisiyiz.

Bir kez daha depremde yaşamını yitirenleri rahmetle, özlemle anıyorum.

ADALETE IŞIK TUTACAĞIZ"