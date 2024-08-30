Üstel: İskele’ye iki yeni futbol sahası yapıyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte partililerle bir araya geldi.

Gecede, İlçe kongresinde, İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları’nda görev alanlara mazbataları da verildi.

Etkinlikte, Lefke ve Lefkoşa’da olduğu gibi İskele’de de UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e güçlü destek mesajları verildi

Ulusal Birlik Partisi İskele Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Köse, “21 Eylül’de yapılacak olan kurultayda İskele Gençlik kollarının tavrı açık ve net olarak siyasi istikrardan yanadır. Çok çalışacağız. Bugün bizlere düşen görev, ülkesinin, partisinin ve gençlerin davasını savunan Genel Başkanımız ve Başbakanımıza, istikrarlı yönetimine destek vermek ve yola devam etmektir” dedi

İskele İlçe Başkanı Metin Güllü de Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in yanında olduklarını vurguladı, bölgenin güçlü desteğiyle istikrarı yakalayacaklarını ve birlikte yola devam edeceklerini söyledi.

Üstel’in ve hükümetinin, ülkeye, halka büyük hizmetler verdiğini ifade eden Güllü, “Üyelerimizden istediğim, kurultayda, Genel Başkanımız Ünal Üstel’den yana oy verilmesidir” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu da , Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in ülke sorunlarını tek tek çözmeye başladığını belirterek, “İki buçuk yıllık sürede partimize istikrar geldi iç huzur geldi” dedi.

Hasipoğlu, kurultayda istikrara onay istediklerini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de İskele halkıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki Buçuk yıllık hükümet icraatlarını anlatan Üstel, İskele Halkına yeni müjdeler verdi.

İskele İlçesine iki adet Sentetik Futbol sahası yapılacağını açıklayan Üstel, “İskele bölgemizde gençlerimizin spor tutkusuna büyük katkı yapıyoruz. İskele halkına iki saha birden kazandıracağız. Bir sahanın ihalesine çıkılmış ve yapımı başlanmıştır. İkincisinin ise tüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak ve İskele bölgemize iki tane sentetik futbol sahasını kazandırmış olacağız” dedi.

2025 yılında sağlıkta önemli reformların yapılacağına dikkat çeken Üstel, “2025 yılında sağlıkta dev adımlar atacağız. İskele halkına verdiğimiz sağlık ocağı sözünü tutacağız. Pamuklu Sağlık Ocağı’nı İskele bölgesine kazandıracağız. Yapamazsınız dediler ama yapacağız. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile bu sözümüzü yerine getireceğiz. 2025 yılı sonuna kadar İskele Bölge Halkı Pamuklu Sağlık Ocağı’na kavuşmuş olacaktır” şeklinde konuştu.

Uzun süre konuşulan ama bugüne kadar gerçekleşmeyen Karpaz- Zafer Burnu yolunun da çalışmalarına başlandığını ifade eden Üstel, “Önümüzdeki ay bu yol yapımı için ihaleye çıkılacak ve proje bitince yolumuz artık daha çağdaş daha güvenli bir yol haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

İskele bölgesinde kangren olmuş tapu sorunlarının da ortadan kalması için de çalışmalar yapıldığını vurgulayan Üstel, “ Yıllardır evlerinin tapularına kavuşmayı bekleyen kardeşlerimiz, çalışmalarımız sonuncunda bu sorundan kurtulmuş olacaklardır” dedi

İskele’de gördüğü yoğun ilgiden dolayı mutluluğunu ifade eden Üstel, “İskele Halkına, partililerime bir kez daha bize kucak açtıkları için, samimi desteklerini paylaştıkları için yürekten teşekkür ediyorum. İskele’den de istikrara onayı aldık, gücümüze güç kattık. Teşekkürler İskele… Yola devam” dedi.