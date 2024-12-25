Başbakan Ünal Üstel karar sonrası açıklama yaptı.

Üstel adaletin tecelli ettiğini söyleyerek, “İstediğimiz cezayı alamadık” dedi.

Üstel, “İstinafa gideceğiz, davamızın hedeflediğimiz adaletin tecelli etmesini sağlayacağız. Türkiye’nin adaletine hep güvendik.” dedi.

Dava neticelendiğini ifade eden Üstel, “Ama bu dava bizim için bitmedi, bu kararı biz istinafa götürüp takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.