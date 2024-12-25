Üstel: İstinafa gideceğiz, davamızın hedeflediğimiz adaletin tecelli etmesini sağlayacağız

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
25/12/2024

Üstel: İstinafa gideceğiz, davamızın hedeflediğimiz adaletin tecelli etmesini sağlayacağız

Başbakan Ünal Üstel karar sonrası açıklama yaptı.

Üstel adaletin tecelli ettiğini söyleyerek, “İstediğimiz cezayı alamadık” dedi.

Üstel, “İstinafa gideceğiz, davamızın hedeflediğimiz adaletin tecelli etmesini sağlayacağız. Türkiye’nin adaletine hep güvendik.” dedi.

Dava neticelendiğini ifade eden Üstel, “Ama bu dava bizim için bitmedi, bu kararı biz istinafa götürüp takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Üstel: İstinafa gideceğiz, davamızın hedeflediğimiz adaletin tecelli etmesini sağlayacağız
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.