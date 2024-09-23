Üstel: Kabinede değişiklik düşünmüyorum

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Gazetesi’ne verdiği demeçte, kısa vade için önemli mesajlar verdi. Bakanlar Kurulu’nda değişiklik düşünmediğini belirten Üstel, “ Kıbrıs’ta siyasi dedikodular çok sevilir. Her zaman için bakanlar kurulunda değişiklik konuşulur. Ben dahil hiç kimse için makamlar kalıcı değildir ancak Bakanlar kurulunda değişiklik düşüncem yok” dedi

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