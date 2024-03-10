Üstel: Kadın haklarını güçlendirmek için hep birlikte çalışalım

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in de katıldığı etkinlikte ilk konuşmayı UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ünsalan Sefer yaptı. Sefer konuşmasında “ O kadar büyük bir aileyiz ki salonlara sığmıyoruz. Genel Başkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü de yaptığı konuşmada kadın -erkek eşitliği bir günle sınırlandırılamaz. Kadın haklarını korumak, geliştirmek başlıca görevimizdir” diye konuştu.

Öncü, Şampiyon Melekler Anneleri’nin önünde saygı ile eğildiklerini de vurguladı.

HASİPOĞLU : KADIN VARSA DEMOKRASİ VARDIR, DEVLETİMİZ VARDIR

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da kadın buluşmasına hitap ederken, “ Kadın varsa demokrasi vardır kadın varsa devletimiz vardır. 8 Mart’ı tüm kadınların sorunlarının konuşulduğu ve sorunlarını çözmek için somut adımların atıldığı tarih hâline getirirsek o zaman kadınlar gününü anlamlı hale getirmiş oluruz” diye konuştu.

UBP Kadın Kolları’nın farkındalık yaratma adına önemli çalışmaları yaptığını da vurgulayan Hasipoğlu, Gazimağusa Kadın Kolları’nın son bir yılda yaptığı ziyaret ve etkinlikleri anlatırken, “Kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı yasaları güncelleştirmek görevimizdir” diye ekledi.

ZERRİN ÜSTEL: KADININ GÜÇLÜ OLMADIĞI HİÇBİR ÜLKE GÜÇLÜ KALAMAZ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel“ 8 Mart, sadece bir gün değil, kadınların hakları için mücadele ettiği yılların birikimi, direnişin ve dayanışmanın sembolüdür” diyerek sözlerine başladı.

Zerrin Üstel konuşmasında şunları kaydetti:“ Eşitlik ve adalet için mücadele devam ediyor. Bizler de, partimiz de, hükmetimiz de bu mücadeleye destek olmakla yükümlüyüz. Kadınlar, toplumun temel direği ve değişimin güçlü itici güçleridir. Kadının güçlü olmadığı hiç bir ülke güçlü olamaz. Kadınların katkıları olmadan hiçbir toplum ilerleyemez. Milli şuura sahip, vatansever, milli davasına sahip çıkan, bayraklarımızı indirmeye çalışanlara karşı destansı mücadeleler vermiş kadınlarımızla doludur. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacaktır."

MERHUM ARİFOĞLU İÇİN UBP'DE TÖREN DÜZENLENECEK

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasının başında hayatını kaybeden UBP’nin bakanlarından, Eski Genel Sekreter, simge isim Tuncer Arifoğlu’na yer verdi.

Tuncer Arifoğlu’nun emek ve hizmetleri ile UBP için unutulmaz isimler arasına girdiğini belirten Üstel, “ Tuncer Arifoğlu Abimiz kaybıyla bizleri üzmüştür. Onu unutmamız mümkün değildir. Arifoğlu için Pazartesi Saat 10.00’da parti binamızın önünde bir tören düzenleyeceğiz” dedi.

UBP'Yİ ZAFERLERE TAŞIYAN GÜÇLÜ KADINLAR...

Konuşmasında kadınlara seslenen Üstel“ UBP'yi zaferlere taşıyan, Kıbrıs'ın güçlü kadınları...8 Mart Kadınlar gününüzü selamlıyorum...” şeklinde konuştu.

Kadınların, toplumun temel yapı taşı olduğuna vurgu yapan Üstel, “ Kadınlar hak ettikleri saygıyı, eşitliği ve adaleti sağlamak için mücadele etmektedirler. Ancak, maalesef hala pek çok ülkede kadınlar cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmakta, eşitsizliklecc mücadele etmekte ve temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Bu durum kabul edilemez” dedi.

KADINLARIMIZLA İLGİLİ HER GİRİŞİME VE KONUYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Üstel, kadınların seslerini duyurabilmeleri ve karar alma süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri için daha çok çaba göstermek gerektiğini vurguladı.

Üstel kadın istihdamının artırılması, kadının ekonomiye katılımının önünün açılması için gerekli desteğin sağlanması, girişimci kadınların desteklenmesi gibi konulara destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.

Ünal Üstel konuşmasına şöyle devam etti: “ Bugün, burada, hepinize, kadınların haklarını savunmak ve güçlendirmek için birlikte çalışma çağrısında bulunuyorum. Ulusal Birlik Partisi ve bu partinin kadınları, kadın hakları için çalışmaya kararlıdır ve bunu sürdürecektir. Kadın istihdamının artırılması, kadının ekonomiye katılımının önünün açılması için gerekli desteğin sağlanması, girişimci kadınlar desteklenmesi gibi konulara destek vermeye devam ediyoruz."

YENİ PARTİ BİNAMIZIN TEMELİ 18 MAYIS'TA ATILACAK

Ünal Üstel konuşmasına bir de müjde verdi ve "Çok kısa bir süre içerisinde yeni parti binamızın temelini 18 Mayıs’ta atıyoruz. Hepinizi temel atma törenimize bekliyoruz. Yeni binamızda kadınlarımızın daha aktif çalışmalar yürüteceği fiziki ortamı kendilerine mutlaka sağlayacağız. Bir araya gelecekleri, çalışacakları, üretecekleri, toplanacakları fiziki ortamlarına mutlaka onları kavuşturacağız.

Başlattığımız, siyaset akademisi süreci ile, kadınların siyasete daha hazır hale gelmesini ve siyasetteki temsiliyetin daha da yukarılara yükselmesini mutlaka sağlayacağız.

Partimizdeki kadın milletvekili sayısı her seçim yükseliyor. İnanıyorum ki, kadınlarımız daha çok temsiliyet hakkı kazanmaya başlayacak, meclisteki kadın sayımız daha da artacaktır"ifadelerini kullandı.

ÜSTEL'DEN "BİRLİKTE ÇALIŞALIM " ÇAĞRISI

Üstel konuşmasının sonunda

“Bugün, burada, hepinize, kadınların haklarını savunmak ve güçlendirmek için birlikte çalışma çağrısında bulunuyorum.

Toplumumuzun kalkınması veg ilerlemesi için kadınların gücünden tam anlamıyla yararlanmalıyız.

Eşitlik ve adalet için mücadelede kadınlarla birlikte omuz omuza vererek, daha iyi bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeliyiz.

Ulusal Birlik Partisi ve bu partinin kadınları, kadın hakları için çalışmaya kararlıdır ve bunu sürdürecektir” dedi.