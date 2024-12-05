Üstel: Kadınların her alanda daha çok yer alması hedefimizdir

Başbakan Ünal Üstel, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların her alanda daha çok yer almasının yakın gelecekteki hedeflerinden biri olacağını kaydetti.

Mesajında, 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsatan Üstel, bunun Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri olduğunu vurguladı.

Üstel’in mesajı şöyle:

"5 Aralık 1934’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadına ülkesini yönetme hakkı verilmesi, Atatürk’ün dünyada da yankı uyandırmış, en önemli devrimlerinden birisidir.

Eşitliğe, evrensel değerler ışığında yıllar önce öncülük etmiş Atatürk’ün devrimleri ışığında kadınlarımızın yaşadığı devletine, halkına, siyasetle, bürokrasiyle, hizmet etmesi önemlidir. Bundan dolayıdır ki kadınlarımızın her alanda, siyasi karar mekanizmalarında daha çok yer alması, yakın gelecekteki hedeflerimizden bir tanesi olacaktır. Bu vesileyle '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü' kutluyor, tüm halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."