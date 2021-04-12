Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Kapatma gibi bir düşüncemiz yok” açıklamasında bulunarak, ancak değerlendirmeyi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yapacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel mecliste eleştirilere yanıt verdi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik bileklik uygulamasının başladığını anlatan Üstel, bunu yaparken denetlemeyi de yaparak, uygulamada sıkıntı varsa bunun görüleceğini kaydetti.

İleriki günlerde bileklik uygulamasının denetimi yapılırken, ülkeye gelmek isteyenlerin ev karantinası ile bilekliği kullanabileceğini aktaran Üstel, kuralların ihlal edilmemesi için caydırıcı cezanın kesileceğini anlattı ve ilk cezanın kesildiğini, bunun yarın kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Turizmde de bileklik uygulaması ile kapalı turizmin başlatılacağını, gelenlere taahhütname imzalatılacağını ifade eden Üstel, kara kapılarının açılması konusunda kademeli olarak açılıma değindi. Bu konuda çalışma olduğunu ve önümüzdeki günlerde takvimin paylaşılacağını bildiren Sağlık Bakanı Üstel, aşıya ulaşmanın zorluklarına değindi. Yaşanan teknik sıkıntılardan bahseden Üstel, 70 yaş üzeri, ağır kronik hastaların aşısının tamamlandığını, Astra Zeneca aşısında yaşanan sorunlar nedeniyle bunu istemeyen kişilere yapılmadığını bildirdi. Üstel, aşıda 65 yaş üzerine inildiğini ve bu hafta bunu bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üstel, sendikalarla görüştüklerini ve sağlık çalışanlarının haklarının kısıtlanmasından yana olmadığını, hükümete bunun ilettiğini kaydetti. Girne Hastanesi’nin ihalesinin iptalinden yana olmadığını ancak bunun olduğunu aktaran Üstel, yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti.

Ek mesailerin ödenmesi için ise gerekli çabayı gösterdiklerini bildiren Üstel, teşkilat yasasında değişiklik yapılması için çalışmaları başlattıklarını ve sözleşmeli olarak çalışan doktorların kadrolanması için gerekeni yapacaklarını bildirdi.

Sıla Usar İncirli’nin sorusu üzerine Üstel, sendikayla her zaman istişare içerisinde olduklarını, kadrolarla ilgili yasal değişiklik gerektiğini, Haziran’a kadar yasayı bitirip geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Her akşam kimse gece 11’den önce eve gitmiyor çok yoğun çalışıyoruz” diyen Üstel, kadrolarla ilgili sorunun kanayan yara olduğunu ve yasanın Haziran’a tamamlanması hedefinde olduklarını yineledi.

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun sorusu üzerine, bilekliğin kapalı turizmde kullanılacağını ve denetimin yapılacağını vurgulayan Üstel, turistin denize ve saunaya girdiğinde bileklikle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağının kendisine söylendiğini ancak bunların nasıl işleyeceğinin pratikte görüleceğini anlattı.

Ayşegül Baybars’ın internet cafelerle ilgili sorusu üzerine ise Üstel, üst kurulun vakaların artış göstermesi üzerine bunu ileriki toplantıya aldığını, bunun nedeninin ise internet cafelerde bulaşın fazla olması olduğunu bildirdi. Üstel, casinolar konusunun da üst kurul toplantısında değerlendirileceğini belirtti.

Başka bir soru üzerine “Kapatma gibi bir düşüncemiz yok” diyen Üstel, ancak bunun değerlendirmesini üst kurulun yapacağını kaydetti. Üstel, açık olan kara kapılarında Sağlık Bakanlığı’nın görevlerinin çalıştığını, acil durumda gerekli izinlerin verildiğini aktardı.

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12/04/2021 20:57