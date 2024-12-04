Üstel: Kıbrıs Türk halkı ve Anadolu halkı ortak bir milletin evlatlarıdır

Başbakan Ünal Üstel, bugün Ankara temasları kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. İkili görüşmeler sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli basın mensupları;

Sözlerime başlamadan önce, Ankara’da sizlerle bulunmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum.

Kıbrıs Türk halkı ve Anadolu halkı, birbirine sıkı sıkıya bağlı, gönül köprüleri sağlam, ortak bir milletin evlatlarıdırlar.

Devletleşme sürecini tamamladığımız ve Cumhuriyetimizi kurduğumuz günden bugüne, tek millet sloganımıza iki devlet esasını da eklemiş olduk. Yani biz ortak bir milletin iki devletiyiz.

O günden bugüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkımızın karşılaştığı her sorunda her sıkıntıda yanımızda hep Anavatan Türkiye’yi bulduk. Bugün de bu ilişkilerimiz en üst seviyede, büyük bir uyum içerisinde devam ettiriyoruz.

Başbakan olarak, hükümeti kurduğumuz günden bugüne, Türkiye ilişkilerini finansal değil hep yaşamsal gördüm ve öyle hareket ettim.

Bu samimiyetin karşılığını da Anavatan Türkiye’den hep destek gördüm. İlişkilerimizi doğru bir zeminde ve samimiyetle yürütüyoruz.

Her konuyu yapıcı şekilde ele alıyoruz. Ülkemizde yıllardır yarım kalan projelerin, geçmişte yapılmayan reformların neden gerçekleşmediğini birlikte masaya yatırıyoruz.

Birlikte yeni hedefler ortaya koyuyor ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Kararlılık gösteriyoruz, cesaretle hareket ediyoruz ve başarıyoruz. O yüzdendir ki, son 20 yıllık süre içerisinde, yapılmayan pek çok projeyi ve reformu 2 yıl gibi kısa sürede tamamladık. Bugün de aynı samimiyetle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ve heyetlerimizle hala devem eden projelerimizi ve 2025 yılı hedeflerimizi gözden geçirme toplantısını gerçekleştirdik.

2025 yılı da yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı bir yıl olacak.

2025 yılı ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin de başladığı yıl olacak.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye, tarımdan, teknolojik yatırımlara pek çok alanda son derece önemli adımlar atacağımızın müjdesini de buradan vermek veriyorum.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması, trafik yoğunluğu yaşadığımız yolların düzenlenmesi, eğitim ve sağlık alanlarındaki alt yapı eksikliklerimizin giderilmesi ve teknoloji, medya ve iletişim alanlarında halka hizmet veren kurumlarımızın geliştirilmesi de bu önemli adımlardan bazıları.

Sözlerime son verirken şu konuların altını çizmekte fayda görüyorum.

Hükümetimiz çoğunluk iradesini tartışılmaz bir şekilde elinde tutmaya ve iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın bir gelecekte herhangi bir erken genel seçim hedefimiz veya beklentimiz yok.

Önümüzde halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek, halka söz verdiğimiz proje ve reformları gerçekleştirecek iki yıla yakın bir süre var. Bu süre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve vatandaşlarımız için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Yakaladığımız istikrar dönemi milletimiz için heba edilemez bir kazanımdır. Bu kazanımı boş tartışmalara kurban edemeyiz.

Bu süre içerisinde aklımızda, fikrimizde seçim değil, halka hizmet olacak, proje yapmak olacak, reform yapmak olacak.

Bu vesileyle, göstermiş oldukları destek ve misafirperverlikten dolayı başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a ve tüm ekimine teşekkür ediyorum.

Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Kıbrıs Türk halkının kayıtsız ve şartsız yanında duran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin saygılarımı sunuyorum.

Milletimizin her bir ferdini sevgiyle kucaklıyorum."