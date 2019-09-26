Üstel: Turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmelerden üzüntü duyduklarını kaydederek, “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum kesimine turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Üstel, şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmeden üzüntü duyduğunu kaydetti. Üstel, şirketin Larnaka ve Baf Havalimanı’na, İskandinav ülkelerinden, Almanya’dan ve İngiltere’den seferleri olduğunu, bunların iptal edilmesi ile Güney Kıbrıs destinasyonundan seyahat edecek yolcuların da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Köklü bir şirket olan Thomas Cook şirketinin dünyada ve Güney Kıbrıs’ta seferleri bulunduğunu, bu durumdan dolayı Güney Kıbrıs’ta bilet fiyatlarında yüzde 75 oranında artış yaşandığını söyleyen Bakan Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiyesi nedeni ile rekabetin azaldığına değindi.

Üstel, Güney Kıbrıs’a uçan firmaların bu durumdan faydalanarak bilet fiyatlarında artışa gitmesinin de üzüntü verici olduğunu kaydetti.

KKTC turizminin özellikle Türk uçak firmalarıyla çalıştığını, ülkeye turist akışının charter uçuşlarla sağlandığını anımsatan Üstel, ülke turizminin bu konudan fazla etkilenmediğini söyleyen Üstel, Güney Kıbrıs destinasyonunu kullanmak isteyen Kıbrıslı Rumlarla ülkeye gelecek turistlerin Türk uçak firmaları aracılığıyla uçuş planlayabileceklerini vurguladı.

Üstel, “İki ülke turizmi siyaset konusu olmamalı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ülkemiz turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız” dedi.

26/09/2019 15:40