Üstel: KKTC'yi dünya ile buluşturmak gibi büyük bir hedefimiz var

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyareti ve hükümet projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Yılmaz'la birlikte bulunduğumuz her etkinlikte ortak bir söylem ortaya koyduk. KKTC'yi dünyada hak ettiği yere getirmek. Bunu da istikrarlı hükümetimiz ve anavatanımızın güçlü desteği ile yapacağız.

Ama bunu yaparken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünya ile buluşmaya hazır hale getirmek de şart.

KKTC'yi dünya ile buluşturmak gibi büyük bir hedefimiz var.

Bunu gerçekleştirmek için siyaseten yürüttüğümüz ortak çalışmaların yanında, ülkemizin büyük alt yapı sorunlarını da çözerek sürece destek vermeliyiz.

Bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, tıpkı su projesi gibi, yeni havalimanı projesi gibi ve Türkiye'den kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi projesi gibi büyük projeleri teker teker hayata geçiriyoruz.

Yine bu dönemde, imzalamış olduğumuz iktisadi ve mali işbirliği antlaşmasına uygun olarak, karayollarımızı, hastanelerimizi, okullarımızı ve sosyal konut projelerini de hayata geçireceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye arasındaki tarihten gelen sarsılmaz bağlar ve kurulan gönül köprülerinin bir sonucu olarak inanıyorum ki önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde KKTC'nin en önemli alt yapı sorunları ortadan kaldıracağız.

Hükümetimiz bu projeleri tamamlamak adına istikrarla ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcımızla, ziyaretimiz süresince, ekonomiden alt yapı yatırımların geliştirilmesine, sanayiden, ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan, turizme, sağlıktan, eğitime pek çok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulduk.

Anavatan Türkiye'nin büyük katkıları ile, çok hızlı şekilde, yeni projeleri de hayata geçireceğiz.

Bu cümleyi önemi yüzünden sıklıkla tekrarlamakta fayda görüyorum. Ve altını çizerek söylüyorum.

KKTC- Türkiye ilişkileri finansal değil yaşamsaldır.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, adamızın önemimi kat be kat artırmıştır. Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirmek isteyenler, adeta pusuda beklemektedirler.

Bizler bunun net şekilde farkındayız. Türkiye ile tam bir uyum içerisinde, gerek KKTC'nin dünyaya tanıtılması, gerekse ortak vatanımız olan mavi vatanımız üzerindeki ortak çıkarlarımızın korunması adına işbirliğimizi en üst seviyede yürütmekteyiz.

Bu yüzden ikili temaslarımızın önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Her ziyaret, dünyaya et ve kardeş gibi ayrılmaz olduğumuzu ve tek millet iki devlet olarak yolumuza devam ettiğimizin mesajını da net şekilde vermektedir.

İçinden bulunduğumuz Türkiye Yüzyılının aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olması için hep birlikte elimizden gelen tüm çabayı ve çalışmayı ortaya koymaktayız.

Yeni tamamlanan tarımsal sulama projesinin başlamasıyla birlikte ülke tarımında ciddi gelişmeler yaşanacak.

Açılan yeni havalimanımızla gelen turist sayısı ciddi şekilde artacak, ülke turizmi yeni bir gelişim ivmesine girecek.

Enterkonnekte sistemle kesintisiz ve kaliteli enerjiye ulaşmamızla birlikte, üretimde, sanayide, ticarete ve sosyal yaşamda önemli gelişimler olacak.

Görüldüğü gibi atılan her adım, ortaya konan her büyük proje ülkenin değerine değer katarken, sağladığı katma değerle pek çok sektörün de yeniden canlanmasını sağlıyor.

O yüzden büyük hayaller kurmak ve büyük projelere imza atmak lazım. Bu büyük projelere her zaman karşı çıkanlar olacaktır ancak biz yolumuza kararlılıkla, cesaretle ve Türkiye'nin büyük katkıları ile devam edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha her koşulda, tartışmasız ve şartsız şekilde yanımızda duran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere tüm Anavatan Türkiye hükümetlerine, halkım adına teşekkür ediyorum.”