Üstel, Kritik Görüşmeler Sonrası Cumhurbaşkanlığına Gidiyor

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, önce UBP milletvekilleriyle tek tek görüşmeler yaptı, ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhuriyet Meclisi'nde günlerdir tıkanan Başkanlık Divanı seçimlerinin çözüme kavuşturulması ve meclis çalışmalarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için izlenecek yolun ele alındığı belirtiliyor.

Üstel’in, bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir durum değerlendirmesi yapmak üzere meclisten ayrıldığı öğrenildi.