Üstel: Küçük’ün yaktığı ışık bugün hala bizi aydınlatmaya devam ediyor

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk toplumuna en zorlu mücadele yıllarında sahip çıkan, liderlik eden Dr. Fazıl Küçük’ün, yaktığı ışığın bugün hala aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, aramızdan ayrılışınızın 40. yılında bir kez daha saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Başarılı bir doktor, etkileyici bir yazar ve devlet adamı kimliği ile Kıbrıs Türk toplumuna en zorlu mücadele yıllarında sahip çıkan, liderlik eden Dr. Fazıl Küçük’ün, yaktığı ışık bugün hala bizi aydınlatmaya devam ediyor.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin toplum lideri Küçük’ün, vermiş olduğu bu milli mücadeleyi minnetle anıyoruz.

Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün en karanlık dönemlerinde, toplumumuzu örgütleyerek yürüttüğü liderlik halkımız tarafından hep hatırlanacaktır.

Kıbrıs adasının Enosis hedefi ile Yunanistan'a bağlanmasının önüne geçmek ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda eşit ve özgür bir toplum olarak yaşama olanağına kavuşabilmesi adına verdiği mücadelesi asla unutulmayacaktır…

Bu duygu ve düşüncelerle, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.”