Üstel: Kurultayda üyemizin takdir ettiği neyse o tecelli edecek

Başbakan Ünal Üstel BRT’ye konuk oldu…

BRT Özel Yayınına konuk olan Başbakan Ünal Üstel, 21 Eylül’de yapılacak Ulusal Birlik Partisi kurultayına değindi ve “Bize Parti Başkanlığı, Başbakanlık görevini bir abi olarak bir bilgi birikimimiz var diye verdiler” diyerek, kurultayda üyenin takdir ettiği neyse onun tecelli edeceğini söyledi.

Başbakan Üstel: Belediyeler Reformu ile belediyeleri her yönden güçlendirdiklerini ve şuan hiçbir belediyenin mali sıkıntısının olmadığını kaydederek, hem iktidarda hem istikrarla yola devam edeceklerini söyledi.

Lefkoşa Çevre Yolu için Yonca Kavşağı’nın temellerini attıklarını da söyleyen Başbakan, 2025 Nisan ayından sonra kavşağın tamamlanacağını kaydederek, enerji konusunda yaşanan sıkıntıların istikrarsız hükümetlerle bu günlere geldiğini, bu sorunu kökten çözmek için uğraştıklarını anlattı.