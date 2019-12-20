Üstel: Misyonunu en zor şartlarda bile yerine getiriyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Üstel, mesajında, TAK’ın ülke haberciliğinin gelişmesi ve bugünlere gelmesinde tarihi bir önemi bulunduğunu belirtti.

TAK’ın misyonunu en zor şartlarda bile yerine getirdiğini ifade eden Üstel, “46 yıldır Kıbrıs Türk halkının her kesiminin sesini ülke içinde ve dışında başarıyla duyurarak haber alma özgürlüğü ve toplumu bilgilendirme konularında büyük katkıları olan TAK’ın kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, kuruluşundan bugüne müdürleri ve tüm çalışanlarına verdikleri emekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi

20/12/2019 11:51