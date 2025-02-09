Üstel: Nadir’i saygı ve rahmetle anıyorum…

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in vefatı, iş ve medya dünyasında büyük üzüntü yarattı. Başbakan Ünal Üstel, Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Üstel, Nadir’in iş dünyasındaki vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle uluslararası alanda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, onun çalışkanlığı ve azmiyle birçok kişiye ilham verdiğini belirtti.

"Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, dünya çapında ekonomi, basın, medya ve eğitim gibi birçok alanda önemli katkılar sunmuş, üretime ve istihdama verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir," ifadelerini kullanan Üstel, Nadir’i saygı ve rahmetle andığını, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Asil Nadir, özellikle iş dünyasındaki başarılı girişimleriyle tanınıyor ve KKTC’nin ekonomik gelişimine yaptığı katkılarla hafızalarda yer ediniyordu. Onun mirası, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecek.