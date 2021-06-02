Üstel: Önümüzdeki hafta aşı gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, önümüzdeki hafta Türkiye'den Koronavirüs aşısının geleceğini açıkladı

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02/06/2021

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Üstel: Önümüzdeki hafta aşı gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti’nden Koronavirüs aşısı geleceğini belirtti.

Üstel, gelecek aşı miktarıyla toplumun önemli bir kısmının aşılanacağına dikkat çekerek, "2021 yılının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele devam edeceğiz, yaşam şartlarımızı ona göre ayarlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin aşı çalışmalarına da değinen Ünal Üstel, “Anavatan kendi aşısını üretmesiyle beraber aşıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağız. 2021’de aşı diye bir problemimiz olmayacak” dedi.

02/06/2021 13:31
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