Üstel: Protokolün kaynağı 9 milyar 500 milyon TL

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Üstel ve Oktay, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması ise şöyle;

''Kıymetli misafirler ve değerli basın mensupları,

Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve ekibine bir kez daha hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli konuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir kez daha tarihi günlerinden birini yaşıyor.

Bugün,

Dünü bir, geleceği bir,

acısı bir sevinci bir milletimizin,

iki devlete sahip evlatlarının,

kardeşlik hukuklarının ve gönül akitlerinin

her hal ve şartta geçerli olduğunu,

tüm dünyaya bir kez daha gösterdikleri gün olarak tarih sayfalarındaki yerini alacaktır.

Az önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'la, deprem felaketinde yaşamını yitiren, vatandaşlarımızın ve şampiyon meleklerimizin, kabirlerini ziyaret ederek, ortak acılarımızı bir kez daha paylaştık.

Daha sonra yakınlarını kaybeden insanlarımızı ziyaret ederek acılarına hep birlikte ortak olduk.

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, acısı ortak bir milletin evlatları olarak, bunu sözde bırakmıyor, acılarımızı da paylaşmaya devam ediyoruz

Değerli Basın mensupları, kıymetli misafirler,

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dünyadaki yerini alması, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması ve güven içerisinde bu topraklarda yaşaması için, ihtiyaç duyulan her noktada Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Dış politikadan, savunmaya, ekonomiden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm büyük yatırımlara kadar her alanda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin desteği vardır, emeği vardır, katkısı vardır. Kıbrıs Türk halkı bunu görüyor, bunu biliyor ve Anavatan Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirerek, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, finansal değil, yaşamsaldır. Bu ilişkileri sadece finansal ilişki olarak görenler büyük hataya düşerler.

İşte bu nedenle, bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerini, karşılıklı sevgi saygı ve gönülden bağlılık temelleri üzerine inşa ediyoruz.

Ülkemizin, tıpkı diğer dünya devletleri gibi, kendi ayakları üzerinde duran, özgür biçimde ve güven içinde yaşanan,kalkınmış bir devlet haline getirmek istiyorsak, rasyonel akıldan kopmadan, popülizm yapmadan, sürdürülebilir ekonomi için gerekli tüm koşulları yaratmalıyız.

İş insanlarımızın, sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve yatırımların önünü açmalıyız.

Bugün imzaladığımız, Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nün özü de budur.

9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynağa erişeceğimiz bu protokolle, hem ekonomik istikrarın sağlanması, maliyemizin daha güçlü hale gelmesi için adımlar atacağız hem da halkımız için son derece önemli projeleri hayata geçireceğiz.

Değerli Basın Mensupları,

Hükümetimizin, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik gerçekçi talepleri doğrultusunda ve kadirşinas Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin büyük desteği ile hazırlanan Protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin depreme hazır bir ülke haline gelmesi için son derece önemli projeleri de kapsamaktadır.

Mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı Yarımcımız da bu müjdeleri verecektir ama; bir kez daha ifade etmekte hiç bir mahsur yoktur;

Ülkemizin depreme hazır hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde 25+1 toplam 26 yeni okul projesi protokolde depreme özel projeler başlığı altındaki yerini almıştır. Kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin isimlerini de taşıyacak okul projeleri için başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve protokol hazırlıklarında görev alan herkese Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Değerli basın mensupları,

Protokolümüzde aynı zamanda,

Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi yapımının başlatılması için ihale süreçlerinin hızla tamamlaması ve hastane yapımının hemen başlaması da yer almıştır.

Yine sağlık alanında,

Yeni Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanması,

Yeni Girne Hastanesinintamamlanması

ve Pamuklu'ya yeni bir sağlık merkezi yapımı da protokol maddeleri arasındaki yerinialmıştır.

Değerli basın mensupları;

İnsanı anlattıkça duygulandıran ve umutlandıranprojeler bunlarla sınırlı değildir,

Sivil Savunma ve itfaiye teşkilatımızın Doğal Afetlere hazır hale getirilmesine yönelik önemli birmali kaynak protokole eklenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Ulusal Afet ve Deprem Merkezi'nin kurulması projesi protokolde vardır.

Kentlerimizin doğal afetlere ve depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi içintüm ülkede yürütülecek imar planı çalışmalarına da kaynak ayrılmıştır.

Önemli kavşaklarımızda trafiği önemli derecede rahatlatacak akıllı kavşak sistemlerinin kurulması projesi de protokolümüzdekiyerini almıştır.

Değerli basın mensupları,

26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, çalışma hayatına, kamu maliyesine, sanayiye, e-devlet projelerine ve teknolojiye yönelik pek çok projeyi de kapsayan bu protokol tarihi bir protokoldür.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, buradan açıkça size ifade etek istiyorum;

Biliniz ki, Kıbrıs Türk Halkı bugünü asla unutmayacak, bu desteği gönül akdimizin, gönül bağımızın en önemli işareti olarak sonsuza dek yüreğinde taşıyacaktır.

Değerli basın mensupları,

Az önce ifade ettiğim şeyler, et ve tırnak gibi birbirinin vazgeçilmez parçası olan, iki devletin,

iyi günde, kötü günde hep birlikte olduklarının somut göstergeleridir.

Türkiye Cumhuriyet'i büyük ve güçlü bir devlettir. Kıbrıs Türk halkı böylesi büyük ve güçlü bir devletin kardeşi olmaktan büyük mutluluk ve onur duymaktadır.

Türkiye'nin gücü bize de güç katmaktadır.

Onun yanımızda olması bize güven vermektedir.

Bu vesile ile bir kez daha,

Bu anlamlı projelerimize verdikleri destekten dolayı, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, tüm ekibine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve asil milletimize, halkım,hükümetim ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşadığımız ortak acıda, asrın deprem felaketinde, yaşamlarını yitiren tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum, İçinden geçmekte olduğumuz mübarek ramazan ayının tüm dünya insanlarına, Müslüman alemine ve milletimiz hayırlar getirmesini diliyorum.

İmzaladığımız bu tarihi protokolün, hem ülkemizin depreme karşı hazır hale getirilmesine, hem de yitirdiğimiz canların sonsuza dek yaşatılmasına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum…

Sağ olunuz var olunuz.''

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31/03/2023 18:18