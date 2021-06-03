Üstel: QR kod takip sistemi uygulanacak

Yurtdışından ve Güney Kıbrıs’tan gelenler QR kod ile takip edilecek. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel YayınYönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Üstel, sağlıktaki alt yapının iyi bir noktaya getirildiğini ve ekonominin çarklarının döndürülmeye başlandığını söyledi.

Üstel, ilk olarak iç ekonominin dönmesi için çalışma başlatıldığını ardından yurtdışına açılım yapıldığını vurguladı. Ülkenin yurtdışından gelen turist, öğrenci ve Güney’den geçişlerden önemli bir gelir elde ettiğine işaret eden Üstel, “Havaalanı ve kara sınır kapılarında radikal önlemler alındı. Ülkeye girişlerde testler yapılacak. Sınır kapılarında süratli geçişlerin önünün açılması ve takibinin yapılabilmesi için QR kod uygulaması devreye girecek" dedi.

Tek PCR ile karşılıklı geçiş yapılabilir

Üstel, iki toplumlu teknik komitelerin istişareleri doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından kararlar alındığını belirterek, Kuzey’de veya Güney’de yapılan 1 haftalık PCR test ile karşılıklı geçiş yapılabileceğini söyledi.

Deniz limanlarından gelişlerle ilgili adım atılacak

Ünal Üstel, hava yoluyla 4 Haziran’dan itibaren son 6 ay içinde koronavirüs hastalığı geçirenlerin ve çift aşı olanların ülkeye karantinasız gelebileceğini belirterek, deniz limanlarından gelişlerle ilgili de adım atılacağını vurguladı.

QR kodla ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere

Kişisel bilgilerin yer aldığı QR kodla ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Üstel, “Yurtdışından ve Güney Kıbrıs’tan gelenler bu uygulamayla takip edilebilecek. Süratli geçişi sağlamak ve yoğunluğu azaltmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Denetleme konusunda belediyelerle toplantı yapılacak

Sağlık Bakanlığının uygulamaları hayata geçirdiği ancak denetimlerde sıkıntı yaşandığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Üstel, “Sağlık bakanlığının yeterli personeli yoktur. Sıhhiye alanında izinsiz uzun saatler çalışırlar. Polis de aynı şekilde devam ediyor. Denetlemeyi yapacak ilçe emniyet kuruludur. Belediye, emniyet güçleri ve kaymakamlıktır. Yasaya göre denetlemelerde kesilecek belediyelere kalacak. Denetleme konusunda belediyelerle toplantı yapılacak” dedi.

Toplu yaşam alanları denetlenmeli

Lefkoşa’da bir şantiyede çıkan çok sayıda koronavirüs vakası hakkında konuşan Üstel, “Toplu işyerlerinde risk her zaman var. Bu yerlerde sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor. Haftada 1 PCR olsa bile bulaş olabilir. Toplu yerlerde bulaş hızlı ilerler. Oturma ve uzun süre vakit geçirme yerleri kısıtlanmalı. Söz konusu şantiyenin yatakhanelerindeki yataklar ve yemekhanelerinde masalar sık. Vakalar, dışarıya sızmadan halka panik vermeden karantina merkezinde topladık. Bu şekilde çalışan şirketleri denetlemek için önlem alındı. 48 saat çalıştık halka yansıtmadık üstesinden geldik” diye konuştu.

Türkiye’ye ayrımcılık yapılmadı

Türkiye’nin turuncu kategoride yer almasıyla ilgili iltimas gecikip geçilmediği konusunu değerlendiren Üstel, “Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu veriler var. Pozitif vakalar, 100 bin kişi üzerinden hesaplama yapılır. Sürveyans teknik komitesi, çalışmalarını yaptı, üst kurula sevk etti ve karar alındı. Hata ve ayrımcılık yoktur. Türkiye test sayısını artırırsa, oranlar düşebilir. Şuan 3.8’dir. Ayrımcılık yoktur” dedi.

Verileri paylaşmayan Pakistan gri kategoride

Dünya Sağlık Örgütü ile verilerini paylaşmanların gri kategoride yer aldığına işaret eden Üstel, Pakistan DSÖ ile verilerini paylaşmıyor bu neden özel izinle 14 gün karantinaya alıyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm bakanlıklar üzerine düşeni yapmalı

Bakanlıklar arasında koordinasyon olmadığı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Üstel, “Hükümet bu dönemde ateşten gömlek giydi. Sağlık bakanlığında büyük sorumluluk var ve çalışanlar olağanüstü çaba gösteriyor. Diğer bakanlıklar daha rahat olabilir. Önemli bir süreçten geçeriz herkes görevini yapmalı” diye ifade etti.

Aşının gelmesi bekleniyor

Türkiye’den haftaya aşı geleceğini anlatan Üstel, Temmuz sonuna kadar ülkenin yüzde 60’ının aşılanmış olacağını gerekli tedbir ve önlemler alındığını vurguladı.

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03/06/2021 09:55