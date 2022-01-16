Üstel: Radikal önlemlerin alınması için tek başına iktidarla güçlü bir hükümet şart

UBP Girne milletvekili ve milletvekili adayı Dt. Ünal Üstel, önümüzdeki erken genel seçimin çok önemli olduğunu, kurulacak güçlü ve uzun ömürlü hükümetle, ülkenin önünün açacağını ve birikmiş sorunların çözüleceğini vurguladı.

Koalisyonlarla ülkenin ileriye gitmediğini, sıkıntılar yaşandığını ifade eden Üstel, radikal önlemlerin alınması için tek başına iktidarla güçlü bir hükümetin veya tek başına iktidar olmazsa bile güçlü bir koalisyonun şart olduğunu kaydetti.

Dt Ünal Üstel, Haber Kıbrıs Web TV’de “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Tek başına iktidar olunmazsa ülkeye istikrar gelmiyor”

Erken genel seçimle ilgili çalışmalar hakkında konuşan Üstel, “Salgın iki seneyi doldurdu. Hayatı durdurmamak için önlemler alındı. 23 Ocak seçimi kader seçimidir. Tek başına iktidar olunmazsa ülkeye istikrar gelmiyor. Sorunlar yaşanıyor. 2009-2013’te UBP iktidardaydı. Asrın ‘Su Projesi’ hayata geçti. Altyapı geliştirildi ardından yollar, eğitim ve turizmin geldiği nokta ortadadır. Koalisyonlarla ülke ileriye gitmiyor sıkıntılar yaşanıyor. UBP iktidara gelirse eğitim ve turizmin önü açılacak ilerlemeler sağlanacak” dedi.

“İktidara tek başımıza gelemezsek de güçlü bir hükümet kurulmalıdır”

Radikal önlemlerin alınması için tek başına iktidarla güçlü bir hükümetin veya tek başına iktidar olmazsa bile güçlü bir koalisyonun şart olduğunu anlatan Üstel, “Bunun sağlanması için UBP iktidara gelmelidir. İktidara tek başımıza gelemezsek de güçlü bir hükümet kurulmalıdır. İktidara gelen küçük ortakların komitelerde üyeleri yok. İstenilen yasalar geçirilemiyor. Muhalefet partileri de bazen yasaların geçmesine onay vermiyor ve yasalar geçemiyor” ifadelerini kullandı.

“Meclisin çalışması ile ilgili iç tüzük yeniden düzenlenmelidir”

Halkın siyasete güveninin azalması, meclise gelmeyenlerden, nisabı sağlamayanlardan dolayı yaşandığını ifade eden Üstel, “Meclise mutlaka gelinmeli ve eleştiriler yapılmalı. Meclisi açmak sadece iktidar vekillerinin görevi değil, 50 milletvekilinin görevidir. İktidar, 26 sayısını bulamazsa yasalar zaten geçmez. Ayağımdan ameliyat oldum, nisap için meclise gitmesini rica ettim gitmeyenler oldu ve o halde meclise gitmek zorunda kaldım. Meclisin çalışması ile ilgili iç tüzük yeniden düzenlenmelidir” şeklinde konuştu.

“Kamu Reformu 2012 yılından beri geçmeyi bekliyor”

Mecliste geçmeyi bekleyen yasalar olduğuna işaret eden Üstel, “Kamu Reformu 2012 yılından beri geçmeyi bekliyor. Herkes kamudan şikayetçi ancak iktidar ve muhalefet yasanın geçmesi için irade ortaya koymuyor. Bana oy verilmeyecek diye hareket edilmemelidir” dedi.

“Kamuoyu yoklamaları UBP’yi 25 milletvekili olarak gösteriyor”

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına da değinen Üstel, “Kamuoyu yoklamaları UBP’yi 25 milletvekili olarak gösteriyor. Bu rakam 26-27’yi geçebilir. Son 7 yılda kurulan hükümetler radikal kararlar alamadı ve başarılı olamadı. Kamu reformu yanında, ekonomide de reform yapılacak. Belediyeler Yasası ve Seçim ve Halkoylaması Yasası da geçirilebilir. Bu seçim ülkenin önünü açacak ve birikmiş sorunlar çözülecek” diye ifade etti .

“Kısa süre 3 farklı bakanlık yaptım”

UBP hükümetteyken, Turizm, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlığı’nda çok az süre görev yaptığı hatırlatılan Üstel, “Ulaştırma Bakanlığı’nda kısa kalmama rağmen 350 km ihalesi yapıldı. Yollar yapılmaya başlandı. Turizmdeyken, ülkeye 500 bin turist gelirken, 1 milyon hedefi koyduk diye eleştirildik ancak 1 milyon 200 bine ulaştık. Sağlık bakanı olunca yaptıklarım ortadadır. Göreve geldiğimde tecrübelerimden ve gençlerden yararlanarak ülkeyi iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.

“Havaalanında ve kara kapılarında test yaptırdık”

Turizmin ülkenin önünü açacağını ve sektörleri beraberinde sürükleyeceğini dile getiren Üstel, “Turizme önem veriyorum. Önlemler alarak turizmi yeniden açtık. Havaalanında test uygulaması başlattık. Kara kapılarını rahatlatarak ülkeye turist gelmesini sağladık. Bizde test daha ucuzdur bunu teşvik etmek gerekir” şeklinde konuştu.

“Ekonomik daralmayı güneyden gelenlerle aşabiliriz”

Pandemiden dolayı ülkeye eskisi gibi turist gelmediğini, bu nedenle en yakın ve kolay olan Güneyden gelenlere ihtiyacımız olduğuna dikkat çeken Üstel, “Daha çok kapı açarak güneyden kuzeye turist gelmesini sağlamamız lazım. Ekonomik daralmayı güneyden gelenlerle aşabiliriz. Güneyden gelenlerin otellerde konaklamalarını, restoranlarda yemelerini ve marketlerde alışveriş yapmalarını sağlamak lazım. Güney Kıbrıs bunun farkında ve durdurmak için maliye bakanlığı harekete geçti” dedi.

“Tam gün eğitim sözde olmaz gerekli çalışmalar yapılmalıdır”

Tam gün eğitimle ilgili görüşleri sorulan Üstel, “Tam gün eğitime geçmek için öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmalı. Sadece sözde olmaz gerekli adımlar atılmalıdır ve paydaşlarla projeler harılanmalıdır. Sağlıkta da aynıları geçerlidir. Bunların hayata geçmesi için sürece ve güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Maliye Bakanlığında da kaynak olması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Girne Hastanesi bürokrasiye takıldı”

Hayata geçemeyen Girne ve Güzelyurt Hastaneleri hakkında konuşan Üstel, “İki tane yarım kalan hastane var. Hükümet cesur olmalı ve ortaya yürek koymalı. Girne Hastanesinin ihalesine çıkıldı itirazlar oldu iptal edildi ardından ihaleye tekrar çıkıldı. Aradan geçen zamanda döviz yükseldi bu nedenle tekrar iptal oldu. Bürokrasiye takılmasa 63 milyon TL’ye hastane bitecekti. Daha sonra ihaleyi kazanan şirket zarar edecek diye ihaleden vazgeçti ve teminatını yaktı” dedi.

“Güzelyurt Hastanesi için 90 milyon TL’ye ihtiyaç var”

Güzelyur’ta da aynı sorunların yaşandığını anlatan Üstel, “2014 yılından beridir bakanlar üzerine bir şeyler koydu ancak tamamlanamadı. Son yapılan çalışmada 90 milyon TL’ye ihtiyaç olduğu belirlendi. Hastane süratle bitirilmeli. İnsanlar hizmet bekler, gerekirse aradaki kur farkları karşılanabilir” şeklinde konuştu.

“Karpaz’a bir hastane yapılmalı”

500 yataklı Lefkoşa Hastanesinde projelerin tamamlandığını ve temel atma durumuna gelindiğini ifade eden Üstel, “Göreve geldiğimde Karpaz’da sağlık ocağını 24 saate çıkardık ancak yeterli değil. Vatandaş Mağusa’ya gitmek zorunda kalıyor. Zaman ve maddi kayıplar oluyor. Oraya tahlillerin ve acil müdahalelerin yapılacağı bir hastane yapılmalıdır. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun seçim gezisinde söylediği gibi Karpaz’a artık gerekli önem bundan sonra daha çok verilecek” ifadelerini kullandı.

“E-Devlete geçilseydi sağlıkta zorlanmayacaktık”

Ülkede e-devlete geçilmemesinden dolayı sıkıntıların aşılamadığını anlatan Üstel,

“E-devlet 2013 yılından beridir bekliyor. Neyse ki binası tamamlanıyor. Sağlık Bakanlığında aşılar ve testlerle ilgili otomasyon sistemini zar zor kurduk. E- devlet olsaydı zorlanmayacaktık. Test ve aşı olanları bir merkezde topladık ve adapassı hayata geçirdik. Motorlu araçlarda ve ev koçanlarında da e devlete geçilmeli” şeklinde konuştu.

“Limanın iyileştirilmesi için kavga vereceğim”

İki kez turizm bakanı olduğuna ve Girne Antik Limanı ile ilgili ihaleye çıktığına dikkat çeken Üstel, “Ben bakanlıktan ayrılınca ihaleler yapılamadı. Girne Antik Liman, ülkenin aynasıdır. Hükümette buranın iyileştirilmesi için kavga vereceğim. İyileştireceğimiz projeler arasında liman yanında, Girne-Çatalköy ve Girne-Karşıyaka yolu var. Karpaz’da Apostolos Andreas Manastırı'nın yolunda da iyileştirme yapılmalıdır. Burada dini turizm yapılıyor. Bu nedenle elzemdir” dedi.

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16/01/2022 15:53