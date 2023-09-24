Üstel: Refah dolu geleceği reform, planlama ve kalkınmayla yaratacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bölge gezileri kapsamında Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu, Çatalköy ve Esentepe’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel’e, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Lefkoşa Milletvekili ve İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay ve partililer de eşlik etti.

HER BÖLGE İÇİN ÖZEL PROJE

Ziyaretleri sırasında bölge insanının yoğun ilgisi ile karşılaşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, hükümet icraatlarını anlatırken, ülke kalkınma planının öncelik olduğunu vurguladı; her bölgeye özel yeni projelerin de müjdesini verdi.

KARAOĞLANOĞLU İÇİN 2 YENİ PROJE

“Halkımıza hükümetimizin icraatlarını anlatmak için yollardayız. Vatandaşımızın gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Gezilerimizde, ülkemizin genel sorunlarının yanında bölgesel sorunlara da tek tek el atıyoruz. Halkımızın ayağına sadece icraat anlatmaya ya da dert dinlemeye değil bölgesel sorunlara çözümler üreterek gidiyoruz. Bugün bölgenin sorunlarına ilişkin 2 projemizi bölge halkı ile paylaştık” diyen Üstel şöyle konuştu:

Karaoğlanoğlu S Bölgesi’nde, yıllardır derenin yarattığı bazı çevresel sorunları gideriyoruz. Karaoğlanoğlu yıllardır şikayetçi idi… Çözüyoruz… Projeyi 2024 Bütçesine koyduk. Yeni bütçede bu dereyi ve pınarı ıslah edeceğiz ve köyde yaşanan bu sorunu kökten çözerek, dere ve pınar suyunun denizle buluşmasını sağlayacağız. Fizibilite hazır. Bu yeni projeyi paylaşmak istiyorum. Projeyi 2024 Yılı’nda yapacağız… Teknik ve Mali boyutunu da sizlere kısaca özetlemem gerekirse… 350 metre uzunluğundaki derenin ıslahı ve betonarme kanala kenar duvarları 2.5 metre olacak şekilde planlanıyor… 2024 bütçe öngörülerine göre yaklaşık 14 milyon 600 bin TL olarak hesaplandı…

Karaoğlanoğlu gençlerine de bir müjde veren Üstel, “Yeni bir alan daha kazandırıyoruz. Spor Dairesine ait, futbol sahası yanındaki araziyi Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımına veriyoruz. Mevcut futbol sahasını da iyileştireceğiz. Talimatını verdik” dedi.

ÇATALKÖY YOLU

Üstel, Girne Doğu Çevre Yolu ile ilgili istimlak sorununun yüzde 90’ının çözüldüğünü, tamamının çözülmesinin ardından yolun yapımına hemen başlanacağını söyledi.

Üstel, Alsancak - Karşıyaka arasında birinci etap yol çalışmasının bittiğini, projenin ikinci etabının ise çok kısa sürede başlanacağını belirtti.

ESENTEPE’YE SPOR SALONU

Esentepe’ye yapılmakta olan spor salonunun son etabı için, 2024 bütçesine gerekli kaynağın aktarılacağını belirten Üstel, salonu, 2024 yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

BAHÇELİ’NİN SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Üstel, “ Bahçeli köyünde vatandaşlarımızın yaşamakta olduğu su sıkıntısı ile ilgili Tarım Bakanlığımız tüm hazırlıklarını yapmıştır. Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nin de gerekli çalışmaları tamamlaması sonrasında, ivedi olarak projeye başlayacağız ve bu bölgede köylülerimizin yaşadığı su problemi çözülecek” dedi.

KALKINMA PROGRAMI HAZIRLIYORUZ

Ekonomi yönetimi açısından, kısa, orta ve uzun vadeli bir kalkınma programı hazırlanacağını da açıklayan Üstel, sözkonusu programın Mart 2024’e kadar tamamlanacağını söyledi.

Üstel, kalıcı reform anlayışı içinde ekonomik ve siyasi adımları kararlılıkla atarken, Türkiye Cumhuriyeti ile en yüksek düzeyde istişarelerin sürdüğünü de vurguladı.

Yeni yasama döneminde, halkın refahı ve alım gücü için birçok yeni yasal düzenleme yapacaklarını da ifade eden Üstel, gündemlerindeki ilk maddenin ülke kalkınma planı olacağını açıkladı

Üstel, “Çok uzun zamandır ülke kalkınma planı yapılmıyor. Biz bunu önemsiyoruz. Ülkeyi yeniden yapılandırmak ve daha iyi duruma getirmek için ülkesel kalkınma planını hazırlıyoruz. Her ilçede nüfustan, altyapı ihtiyaçlarına kadar tüm konuları 300’e yakın uzmanla ele alacağız ve hem 5 yıllık hem de 10 yıllık vizyonumuzu ortaya koyacağız” dedi.

Bilişim dünyasının dışında kalamayacaklarını, teknolojik altyapıyı çağın gereklerine uygun hale getirmek için de önemli adımlar attıklarını kaydeden Üstel, e-devlet uygulamasının da 2024’de hayata geçeceğini söyledi.

KIRSAL KESİM ARSASI, YENİ KREDİ

Kırsal kesim arsalarını gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Üstel, sosyal konut projelerinin genişleyeceğini, 10 yıl vadeli yeni bir kredi paketinin de hazırlığının yapıldığını açıkladı.

Hayat pahalılığı ödeneğinin yılda 3 kez yapılması için Maliye Bakanlığı’nın görevlendirdiğini belirten Üstel, bu konuda gerekli adımların atıldığını ifade etti; 47/2010 Yasası ile kamuya girenlerin maaşlarının artırıldığını da söyleyen Üstel, çalışma ve ücretlerde eşitlik ilkesini önemsediklerini bu ve benzeri konuları atılacak adımlarla ortadan kaldıracaklarının müjdesini verdi.

“2024, 2023’DEN DAHA İYİ OLACAK”

“2024, 2023’den daha iyi olacak” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin halkın refahı için hayata geçirileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, konuşmasında polisin yürüttüğü ilaç soruşturmasına da değinerek, ülkede suç işleyen kim olursa olsun herkes adalet karşısında hesap vermelidir. Bu konuda yargımıza güveniyoruz. Soruşturmalar noktasında polisimize her tür yardımı yapıyoruz. Konunun çok kısa bir süre içerisinde çözüleceğini ve mahkemece suçlu bulunanların mutlaka cezalarını çekeceğini söyledi. dedi.

Ercan Havalimanı’na ilişkin olarak ise Üstel, havalimanında var olan eksikliklerin kısa sürede giderileceğini, yolcu ve uçak sayısını artırmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, e-vize uygulaması başladığını, bununla birlikte de ülkeye giriş çıkışlar konusuna daha sıkı önlemler alınacağına dikkati çekerek, uzun vadeli yol haritalarımızı çıkarıyoruz, her ülkenin en büyük sıkıntılarından biri plansız programsız yol yürümektir. Biz bunu gördük. Dünya ya açılmak istiyorsak dünyaya hazır hale gelmemiz lazım” dedi.