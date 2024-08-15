Üstel, sabaha kadar tamiratın bitirilmesini istedi

Başkanla Ünal Üstel, az önce Teknecik Eleltrik Santraline gitti.

Polis eşliğinde santrale giden Üstel, hem Kıb- Tek, hem de AKSA mühendislerinin koordineli çalışması ile devre dışı kalan jeneratörlerin tamirini istedi.

El- Sen yönetimi bir kez daha AKSA mühendislerinin Teknecik’e girişini izin vermezken, Üstel bu kararında ısrarlı davrandı.

Üstel ile Tuğcu arasındaki tartışmaya polisin müdahale ettiği öğrenildi.

Üstel, kalabalık bir mühendis ve teknisyen grubun çalışması ile sabaha kadar en az iki jeneratörün devreye alınmasını istedi.

Üstel’in de çalışmalar bitene kadar Teknecik’ten ayrılmamaya kararlı olduğu belirtildi.

Kıb- Tek yönetimi ve genel müdürlüğü de şu an Teknecik’e gidiyor.